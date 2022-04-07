Ирпень расчищается и разминируется, людей пока в город не пускают, – городской голова
В Ирпене техника Автодора расчищает город, идет разминирование парковых зон, у коммунальщиков задача максимально быстро запустить критическую инфраструктуру, происходит строительство временного моста между Ирпенем и Киевом, людей пока в город не пускают
О наведении порядка в городе Ирпень рассказал Александр Маркушин, мэр Ирпеня в эфире Еспресо TV.
Мэр сообщил: "Укравтодор дал технику и задание за неделю максимально расчистить Ирпень. Проходит разминирование уже наших парков и парковых зон, сегодня завершим это. Задача стоит перед коммунальщиками максимально быстро запустить критическую инфраструктуру: газ, воду, канализацию, свет. По городу уже есть мобильная связь Мы работаем 24 на 7, чтобы привести город в порядок и вернуть, как можно быстрее наших жителей, но возвращаться им можно будет только, когда мы об этом сообщим. Романовку».
"Людей пока не пускают в город, официальная информация может быть только от меня. Мы пригласили глав ОСМД, чтобы навести порядок в своих комплексах и вторую их задачу, извещать, что где-то видят мародеров или кого-то", - добавил Александр Маркушин.
- Напомним, 3 апреля мэр города сообщил, что Ирпень закрывают на выезд для защиты от мародеров.
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