Ирпень и Майами станут городами-побратимами

Об этом сообщил городской голова Александр Маркушин.

Такое решение о сотрудничестве принял городской совет Ирпеня 2 августа. В Майами такое решение было принято в конце июля.

"В дальнейшем нужно подписать Соглашение о побратимстве и сотрудничестве с мэром американского города Фрэнсисом Суаресом", - написал Александр Маркушин.

В настоящее время Ирпень имеет побратимские отношения с тремя украинскими городами, двумя литовскими, немецкими, испанскими, американскими и грузинскими городами.

Напомним, ущерб инфраструктуре Ирпеня от большой войны оценивают почти в 922 миллиона долларов, что составляет 25,3 млрд гривен

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