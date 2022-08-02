Ирпень и Майами станут городами-побратимами
Города Ирпень в Киевской области и Майами в американском штате Флорида станут побратимами
Об этом сообщил городской голова Александр Маркушин.
Такое решение о сотрудничестве принял городской совет Ирпеня 2 августа. В Майами такое решение было принято в конце июля.
"В дальнейшем нужно подписать Соглашение о побратимстве и сотрудничестве с мэром американского города Фрэнсисом Суаресом", - написал Александр Маркушин.
В настоящее время Ирпень имеет побратимские отношения с тремя украинскими городами, двумя литовскими, немецкими, испанскими, американскими и грузинскими городами.
- Напомним, ущерб инфраструктуре Ирпеня от большой войны оценивают почти в 922 миллиона долларов, что составляет 25,3 млрд гривен
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