Иранские дроны могут запускать из белорусской части чернобыльской зоны, - Белорусский Гаюн
В издании проанализировали территорию страны и определили, что единственное место, где может производиться запуск дронов - белорусский сектор Чернобыльской зоны отчуждения
Об этом Белорусский Гаюн сообщает в своем телеграмме .
В сообщении говорится, что издание проанализировало свидетельства очевидцев, фиксировавших полёты дронов на территорию Украины. Опираясь на полученную информацию, наиболее вероятной территорией оказался Полесский радиационно-экологический заповедник.
"Почему там? Большинство года этот заповедник – фактически закрытая территория. Там нет никого, кроме охраны, и есть места, где даже не ловит мобильную связь, не говоря уже об интернете", – пишет Белорусский Гаюн.
Телеграмма-канал отмечает, что благодаря спутниковым снимкам удалось выделить несколько конкретных зон, где были замечены минимальные изменения местности за последние месяцы.
Были названы два населенных пункта – исчезнувшая деревня Уласы, находящаяся в 4,5 км. от границы с Украиной и пропавшее село Кожушки.
В Уласах заметили появление протоптанных дорожек и расчищенных дорог для проезда. По словам издания, село находится в захолустье, и там просто нет никого, кто мог бы сообщить о возможном запуске. Расстояние до ближайшего жилого села Двор-Савичи (Брагинский район) составляет около 20 км.
В Кожушках также были замечены новые дорожки и движение военной техники.
- 25 октября Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что его страна не останется безразличной, если будет доказано, что Россия использует их беспилотники в войне в Украине.
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