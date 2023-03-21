Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Первомайск, Стаханов и Ирмино стали тыловыми населенными пунктами для ЧВК Вагнер. Они используют эти населенные пункты как центры управления и доукомплектования своих подразделений. Также именно в этих городах они концентрируют технику и личный состав для продолжения наступления на Бахмут", - рассказал Власенко.

Глава Северодонецкого РВА добавил, что Силы обороны Украины постоянно уничтожают личный состав и технику оккупантов

"Периодически в эти города прилетает от Вооруженных Сил Украины. Таким образом, Силы обороны уничтожают военную технику и личный состав оккупантов. Особенно это не меняет ситуацию, однако, если мы получаем информацию о дислокации подразделений оккупантов, то уничтожаться они будут постоянно", - добавил он. .