Ирмино стал тыловым центром для ЧВК Вагнер, где они концентрируют технику и личный состав, - председатель Северодонецкого РВА Власенко
Глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко рассказал, что подразделения ЧВК Вагнер создали собственные центры управления во временно оккупированных городах Луганщины
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Первомайск, Стаханов и Ирмино стали тыловыми населенными пунктами для ЧВК Вагнер. Они используют эти населенные пункты как центры управления и доукомплектования своих подразделений. Также именно в этих городах они концентрируют технику и личный состав для продолжения наступления на Бахмут", - рассказал Власенко.
Глава Северодонецкого РВА добавил, что Силы обороны Украины постоянно уничтожают личный состав и технику оккупантов
"Периодически в эти города прилетает от Вооруженных Сил Украины. Таким образом, Силы обороны уничтожают военную технику и личный состав оккупантов. Особенно это не меняет ситуацию, однако, если мы получаем информацию о дислокации подразделений оккупантов, то уничтожаться они будут постоянно", - добавил он. .
- 19 марта в американском Институте изучения войны рассказали, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин стремится создать инфоповоды, чтобы оправдать неспособность наемников полностью окружить Бахмут.
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