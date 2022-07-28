Ирма Витовская-Ванца: Московия окажется в тех границах, в которых она и начиналась

Ирма, за последние несколько месяцев Вы не раз побывали в Италии. Расскажите об этих поездках. Правда ли, что в фильме "Коза Ностра" ваша героиня говорит по-итальянски именно Вашим голосом?

Сейчас я ездила договариваться. Мы создаем в Италии с нашими украинцами, с ассоциациями также, с моими украинскими друзьями и коллегами "Фестиваль Украины". Хотим провести его в Неаполе. А в апреле я ездила в Италию по предварительным вопросам фильма "Коза Ностра", в котором сыграла. Фильм уже прошел в прокате. Теперь ждем его на платформах. Да, в фильме я говорю от имени своей героини на итальянском языке. Все снято еще в 2020 году. "Коза Ностра" – это копродукция Италии и Украины. У нас в стране, конечно, мы не "трубили" об этом по возможности. Есть какие-то определенные пресс-релизы. Хотелось громко выйти, но война помешала. Хотя, на зимнем кинорынке в начале февраля еще до войны "Коза Ностра" – одна из картин, которая получила больше площадок в украинском прокате на осень. Должен был делать дубляж, и, соответственно, на осень мы должны были выйти к украинскому зрителю. Теперь все это – уже после Победы, потому что прокат нереален в данный момент. Фильмы, которые проходят из новых премьерных – они проходят разово. Это фестивали или точечные показы, когда режиссер и продюсеры понимают, что это не коммерческий показ, а для ВСУ (благотворительный) и тогда они могут предоставить картину для просмотра.

Расскажите о новых картинах с вашим участием.

Одну я не буду называть, потому что она в процессе съемок. А две картины, которые сняты после "Коза Ностра" – это "Божевольные" и "Вкус свободы". Они уже выработаны, и сейчас в стадии постпродакшна. "Вкус свободы" снимали во Львове. Я сыграла образ Ольги Франко, невестки Ивана Яковлевича Франко, автор первой украинской кулинарной книги. А вторая – это "БожеВільні". Картина о 70-х годах прошлого века, о принудительной психиатрической репрессивной машине против диссидентов. Я сыграла антагонистический персонаж – главного врача.

Тогда речь шла о выдуманном кегэбистами диагнозе "великотекущая шизофрения"?

Да. Мой персонаж ставит его, этот диагноз. Мой персонаж предан системе, она прошла все винтики по карьерной лестнице. Я сыграла ту личность, которой я не могла априори стать. Но мне было интересно почувствовать человека, имеющего другое мировоззрение и выкачанную с детства систему ценностей. Я думаю, вас удивит этот персонаж. Мне, кажется, удалось вычислить… Я не делала из нее подонки. Это человек, который имел такие ценности. Чрезвычайно травмированная, драматическая, и очень глубокая, мне кажется, работа. Хотя для нас в априоре это неправильный путь, да? А человек искренне верит в это. И потому это не обман. Это не подлый человек. В фильме потому есть ответ. В прокат картина тоже выйдет сразу после Победы.

Кадр из х/ф "БожеВільні", реж. Денис Тарасов

Я хочу еще добавить. Прокат производится следующим образом. Фильм коммерческий выходит скорее к зрителю, это как метод сериала. А через полгода фильм готов уже к прокату после производства. Потому что он не претендует на фестивальный, на фишки всяческие. Это коммерция. Это фильмы, которые призваны на досуг. Но такие фильмы тоже нужны. Их очень многое нужно. Недавно перед войной была такая картина – "Лучшие выходные". Я исполнила эпизодическую роль, но я соглашаюсь, что этот жанр тоже нуждается в развитии. Нам нужны разные фильмы, качественное кино. Где украинцы не идиоты. Наконец-то нормальные украинцы, которых мы видим со стороны. Подразумевается то, какими подавала пропаганда украинцев. Это наш Тарапунька, размноженный и клонированный, этого несчастного актера Тимошенко. И сделали из этого такой штамп, как украинец – бестолковый, обязательно суржикоязычный, обязательно ест вареники и борщ, игрушечный и все остальное. А вот то, что украинцы могут быть какими-то хипстерами, айтишниками, космонавтами, интеллигенцией, шляхтой. Какая знать у вас? Или даже история, когда в деревне преподаватель прекрасный может со шляпой приходить в церковь. Я знаю таких преподавателей. В детстве я видела в Западной Украине в селе Медуха таких преподавателей, которые ходили на работу в шляпе, с тростью и в костюме. А потом возвращались домой, одевали рабочую одежду и шли к скоту. И это нормально. И еще знали иностранные языки.

Собственно таких украинцев можно увидеть на старинных фотографиях, которых множество

Моя тетя в деревне всю жизнь прожила. Это моя баба родного брата жена. Моя вуйна. У нас так называют. Потому что это старые названия, над которыми тоже все кацапы смеются. Стрыйко, например. А на самом деле, если они заглянут в летописи Киевской Руси, то там "Еду вуя воевать", или "Еду со стрием говорить". Это старые названия определения дяди по какой-то линии – по материнской или родительской. Поэтому нужно развиваться. И строй, и вуй – эти названия сохранились на Западной Украине.

Собственно, я помню, что моя вуйна знала два языка, кроме украинского. Польский и немецкий. Шикарно знала. Преподавала в школе и успевала за скотом ходить. И всегда все было у нее чисто и прекрасно. А вот то, что они (россияне, - Ред.) нас изображают бестолковыми, так это то, что они бы хотели у нас видеть. И эта война показала, что они не дождутся увидеть ту картинку, которую они нам назначили еще триста с лишним лет назад. А украинец им сказал: "Пошли вы все в жопу". А то и еще дальше. Как наши ребята на острове Змеином сказали на их доступном языке, с их фаллическими символами. Они теперь матерные слова эти все свои принесли на всю территорию Европы.

А сколько грязи и экскрементов оккупанты после себя оставляют, когда отступают…

Все вырывается наружу, когда это страна – Франкинштейн. Или это называется страна "В гостях у сказки". У них же все – сказки. История – сказка и мифы, о себе мысль – сказка, мысль о соседе – сказка. Собственно, это и есть Россия: из говна петухов лепить, и тут же кривые ракеты… апломба много, все "хозяева и рабы", ничего не изменилось. За все времена – "странный господин, страна рабов". Меняются только местами иногда. И когда раб успевает побыть хозяином – тогда он начинает творить ужасные вещи, мстит за свою несчастную судьбу. Затем его снова опускают к рабу, и он снова при своем хозяйке начинает рвать глотку. Вот и все мировоззрение на историю. Они "вскрылись" с этой войной полностью. Правда, разоблачились они еще в 2014 году. Подлостью и используемыми методами. А когда они переодевались в уповцев, переодевались в холоднояровцев… Театральные вузы у них хорошие. Дрессированы еще крепостными театрами. У них эта модель тогда появилась – "крепостной театр". Любила шляхта их крепостным Дидро и Вольтера "почитать и немного в театр поиграть". Вот оно все так и созрело. А сейчас разоблачилось абсолютно. И подтвердили свою сущность, и упоминания о себе даже от своих же писателей. Так называемой "большой русской литературы". Что-то никогда не слышала – обширная британская литература или обширная французская литература.

Вспомнились мне известные Леся и Рома из одноименного сериала. В частности, эпизоды, когда герой и героиня зашли в магазин и бьют русские чайнички со словами: "А дайте нам еще что-то российского производства". И еще был эпизод, как какой-то мужчина из автомобиля сказал Лесе и Роме: "Так езжайте в свою хохляндию". И Рома со старта дает ему в рожу.

Это был модный сериал, сериал поколения. Он так и войдет в историю телевидения. И он уже вошел. Пусть там телевидение что-то себе думает. Но это настоящая популяризация украинского языка и урбанистических украинцев. Это самый лучший продукт нулевых. Многие выросли на нем и сформировались. Больше всего поработал этот сериал по популяризации украинского языка в Восточной и Южной Украине. Они не заговорили, но антипатия к языку, все эти мифологизированные предрассудки – они отвалились. Потому что им очень понравились и Леся, и Рома. Они смотрели. Это был народный сериал. К тому времени у Google было два миллиона просмотров. Люди искали. Популярность была такова у нас и у Андрея Шевченко – футболиста.

Кадр по телесериалу "Леся+Рома"

Я думаю, что все эти адаптации, которые мы делали непосредственно… потому что вряд ли в оригинале были все эти истории о москалях… как раз началась Помаранчевая революция. Вот тогда и произошел такой первый колокольчик – кто враг нам. В это время. Так, как работала Москва на дискредитацию и как влияла на своих коллаборантов, пятую колонну, которая делала на Востоке и Юге эту историю, цепляясь за забитых людей, которым не дали ренессанса украинства, которым ничего не дали взамен, чтобы объяснить, почему они украинцы, а держали их в постсоветских клише, в постсоветских трусах, и было выгодно на них председательствовать. В то время, как другая часть Украины уже двигалась… свободный человек и многое усилило благодаря общественности, информации. А там эти элиты доели то несчастное население, которое стало заложником бизнес-плана по поводу удержания их для разделения страны. А Россия… мы хорошо понимали, на кого работали эти бизнес элиты, на кого работала эта вся агентура, и все эти политиканы так называемые. А теперь платим кровью. Но я думаю, что там наверху все видно и каждый получит для себя все, что он делал все эти годы. И никакая перекраска или переодевание не пройдет. Каждый получит все, как должно быть.

Как Вы думаете, после 24 февраля такое выражение, как "кроткая украинизация", не нужно ли его заменить "доброй диктатурой украинизации"?

Глядя, кто будет диктовать. Подразумевается: какая система, какая политическая элита принесет диктатуру. Это зависит от людей, которые станут на стороне диктатуры закона, я бы сказала, на стороне тех законов, которые нужны Украине. Я понимаю, что сейчас так гипотетически говорю. Если, например, диктатуру принесут персонажи а-ля Кива, то это страшно будет, и крови еще больше будет. Мы же понимаем, что такие люди притаились, и они есть. И они могут возникать рядом с людьми, о которых мы подумаем, что они безопасны. Поэтому если это будет открытая группа людей, которые открыто заявляют о том, что они хотят ввести в Украине какие-то законы, как сломать систему, создать проукраинское великое государство, то эти люди должны быть публичными, должны иметь моральный авторитет, большое уважение, мы имеем. знать их жизненный путь, их жизненный быт, как они живут, то ли все правда, о чем они говорят. При всех открытых картах, при всех озвученных фамилиях, при отсутствии каких-либо возможных компроматов на человека. Тогда так. Но это должна быть группа типа Ордена, который присягает Украине на взгляд публично и между собой тоже. И знает, что любая отступность любого одного – это практически исчезновение Ордена вообще. Я может романтизировать эту историю и понятие чести… Честолюбие остаться в истории Украины должно перевесить честолюбие остаться сейчас в любви людей сегодняшних и перевесить любовь к деньгам. Вот когда честолюбие остаться в истории, которую потом будут изучать потомки и гордиться, что именно ты приложился – этот человек наш, он не живет сегодняшним временем.

Что касается литературы. Пушкины и Достоевские – это те же маркеры московского мера. Пора развивать украинский книжный бизнес и свою украинскую литературу.

Его нужно знать. Надо читать. А также узнать вообще весь период, когда книги появились в Украине и когда начали печататься. Кажется, в те времена Иван Грозный отрубил два пальца князю Курбатову за то, что тот выучил буквы, а у нас уже была книга печатная Острожскими. Один грамотный был только Грозный. Курбатову отрубил пальца, два, не помню, за то, что буквы выучил. У нас уже Академия полным ходом… А в Британии – двухпалатный Парламент. Понимаете? А там князю два пальца рубят за буквы выученные. Вот и все. Поэтому нужно знать свою культуру, свою историю, свою древность. А не ложиться под кого-нибудь, или слушать Новгород-Суздальских потомков княжества, которое пошло криво-косо немного не туда. Пришло в орду и ордой поросло.

Читала ваше интервью, где вы вспоминаете Лию Ахеджакову, Чулпан Хаматову. Давайте поговорим о "хороших русских" и о предоставлении им украинского гражданства.

Давайте не будем терять здравый смысл. Я не хочу видеть здесь десанта, которая будет мне строить свой русский мир в Украине. Если им в России становится невозможно жить, потому что хочется как-то жить в глобальном мире и в "Европе ездить", творить без цензуры. То есть я не буду говорить, что некоторые люди воспринимают тот неосталинизм, который рождается в России… то есть уже в полный путь. Эти люди – они действительно против такой системы. Но я не уверена в счет имперскости. Здесь я, собственно, потому и боюсь, что все продолжительные имперские нарративы могут начать мимикрировать сюда…

Пока россиянин не будет уважать украинский язык и украинца как равнозначного игрока, как француза или британца, до тех пор у нас невозможен диалог. Пока он не будет видеть субъективность Украины, пока четко не изучит нашу сторону и взгляд нашей истории, и тогда выйдет в дискурс с нами на равных. Пусть это будет большой дискурс, пока он не поймет, сколько мифов наплыло. Если он будет изучать историю, какова она есть, археологию, этнографию, фольклористику, мифологию, языкознание, то он быстро шмыгнется и поймет, что он был элементом большого мыльного клубня. Собственно до тех пор я не верю в такую добрую какую-то… Это все равно украинцы для них – "милые зверюшки, да смело сапративляются".

Я не хочу говорить, что все это. На счет собственно Лии Ахеджаковой и Чулпан Хаматовой. Они имеют разное мое отношение. Потому что Лия Ахеджакова – она громкая с начала 2014 года. И она уже тогда была адвокатом Украины. Правда – она ничего не весила. Просто знаете, правду, как успех, как и харизму, как и талант, можно убить двумя вещами. Нивелировать – это делать вид, что этого нет. И все потуги Ахеджаковой что-нибудь донести – это все было игнорировано. А второе – дать всему свое толкование, почему так человек ведет себя. И свое толкование раздуто по возможности информационных носителей. И все раздуть так, что человеку никто не верит. Я по своему знаю опыт, что можно обесценить двумя способами. Твое достижение, или что-то – игнор, или дать свое толкование. Запугать не получилось эту женщину, травить тоже не пошло, деньги она не ест, не пасется, соответственно включают систему игнор. И все. С Чулпаном хуже ситуация. Там был запуг. И у нее был детский благотворительный фонд, который и являлся той разменной монетой, за которую ее держали. Мы можем говорить: "Все равно надо смелым быть". Но это можем мы сейчас говорить, потому что мы так смелы и мы здесь, мы украинцы. А на ее месте – это большая удавка, когда от тебя зависят жизнь многих маленьких детей, которые болеют и ты уже завязался в это все. Поэтому нужно сохранять человечное лицо и разбирать каждый случай субъективно. Вот я против того, чтобы они все ехали сюда и создавали здесь что-то вроде новой либеральной России. Пусть едут к себе и делают там порядок. Говорить, что абсолютно нелюди и это плохие… люди совершили в разный период поступок, не восприняв систему, не смог, как Дон Кихот, бороться с парусниками и уехали, но четко выражают свою позицию, и если они еще и помогают Украине… А еще кроме того, находят в себе силы сказать, что я разделяю коллективную ответственность. Для меня это ценно, их единицы. Но это ценный будущий наш тот, с кем можно будет поговорить. С кем будет не стыдно достойно поговорить. Потому что все эти оставшиеся сейчас вся эта история… как-то говорить я не хочу вообще. И их видеть не хочу. А вот те, кто не смог преодолеть систему и сидит в тюрьмах, или уехал и пытается сейчас кричать об этой истории. И хотя бы своих, уехавших, идиотов, слушающих тех, которые в Останкино вещают, и бегают по "европам" с путинскими флагами… то эти адекватные их там гамселят, которые против Путина, поддерживающих Украину, морочат там где-то по закоулкам этих любителем "в гостях у сказки". Я буду так теперь называть эту страну – "Страна в гостях у сказки". Начиная с того, как Боголюбский стырил (первый акт мародерства) Владимирскую икону (Вышгородскую икону)… это первое избиение с 1169 года. С этого периода они поехали в сказку. И начали строить "сказки", кровью, заставлением смотреть телевизор, дегуманизацией, изнасилованиями. Это все методы, которыми они оккупировали сидящие там у них народы. А мы хотим теперь сделать так, чтобы они тоже обрели независимость. Если Российская Федерация не знает, что такое федерация и конфедерация тем более, пусть она распадется на несколько государств, и все пойдет реверсом. Московия окажется в тех рамках, в которых она и начиналась. А дальше будет бить ее старший брат – настоящий, который их окрестил, он же ее и от. Вот мы и делаем, как старший брат. А они скорее наш такой байстрюк нагулян. Долгорукий поехал жениться на донце половецкого хана чего? Что мало в Европе принцесс было? Все время туда ездили. Где воспитывался этот Боголюбский? С мамкой, нянькой и всеми другими песнями и мотивами, традициями. А на лицо посмотрите его. Лицо Боголюбского. И все сразу ясно. Там, что хан, что тот, что тот… Одно лицо!

Князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого (источник: Википедия)

Если вы слышали в разговорах рядовых россиян, то они делят мир на две части – "русские" и "нерусские". То есть, других национальностей не существует. Есть только они и "нерусские". Вот такое пренебрежение ко всем.

Да. Это все в открытой хамской манере. Расизм и нацизм. Они болеют всем комплексно. Это еще и военное невежество. Воинственное невежество. Это во всем, что касается других народов. Они в сказке. Понимаете? Они придумали сказку, что эстонцы такие, придумали сказку, что хахли такие, а чурки такие и т.д. И они эту сказку культивируют, в нее верят. Они никогда не откроют историю и не учат о том или ином народе. Им сказка поближе. И они будут держаться за эти сказки. Им кажется, что они самые лучшие, без трусов, но с авианосцами, как говорил Жванецкий. Зато они "великие". Это комплекс раба. О чем мы говорим? Они всегда орде платили мзду… Подкупили шляхты, вырезали элиты и загнали в рабство каждую страну. Так они все делают.

Есть ли у жизни такая версия, что Украине "светит" будущее Израиля?

Я думаю, что в военном положении – да. Мы будем как одна из крепостей Европы. Вооружены до зубов. И не только мы. Я думаю, что некоторые страны, граничащие с Россией, вынуждены будут быть тоже вроде Израиля, крепостью. Нас будет такой пояс. Это уже какой-то "Властелин колец"... Пояс от оркостана. Толкин перенес все в сегодняшнюю историю. Недаром нам говорят Мордор, орки…

Ну или они развалятся. Да и все выдохнутся, наконец. Распад будет кровавым. Ибо это будет передел. Чья граница? Там еще будут разборки, где чья граница, кому больше земли. Но если это уже все поделят, то успокоимся. Будем налаживать новые дипломатические контакты с новыми странами. Конечно, коллективно они еще долго будут украинцам выплачивать. Но, по крайней мере, каждая страна, которая будет выбегать оттуда первой и будет говорить – я с вами, будет, наверное, иметь меньшие штрафы.

Мы знаем, что россияне маркируют территорию не только своими экскрементами, но и Лениными, Катеринами. И у нас в Одессе стоит Катька до сих пор.

Я думаю, что ей оторвут голову скоро и все. И чтобы это была российская ракета, попавшая в Екатерину II. Главное, чтобы одесситы не пострадали. Но так, чтобы обломок российской ракеты снес ей голову. Это было бы прекрасно. Или тайфун ее унес в сторону русского корабля или ураган. Летит Катерина и сбивает какой-то эсминец свой на море своей тяжелой грудью и жопой! Бах! И мы читаем в газетах: "Снова потеря, российский адмирал убит жопой Екатерины II". Это просто Салтыков-Щедрин отдыхает. А вы знаете, их писатели очень хорошо троллили этот народ, ненавидели в большинстве. Их потом оплеванные почистили и повесили на стены в виде портретов. И гордятся, что это их "большая литература". Но плевали они на них всех. Вспомнить хотя бы воспоминания большинства. Нет Пушкина. Большинству. Хотя и у Пушкина был период… Но он флюгер не был. Да, то да.

В 2014 году вы сразу порвали все свои отношения с российскими проектами, которые в то время очень активно велись в Украине.

Не сразу. После Иловайска. Это была уже осень. Мы начали снимать сериал "Ограбление по женски" и процесс затянулся. Мы начали в аннексию Крыма, и во время съемок уже, когда шел процесс, произошли эти страшные события аннексии Крыма, начало войны на Донбассе, и мы закончили его. Но у меня был уже снят один день нового продукта, и я должна была его кончить. А он немного был по сезону дальше. Это был конец октября. Это был последний день. Хотя решение уже было принято. Просто пришлось этот день закрыть.

Все это выглядит так: мы, например, снимали в 2013-2014 годах, когда Майдан был, а пишется, что фильм вышел в 2015 году. Чтобы зритель понимал, что между производством и выходом есть определенный срок. И это не значит, что в 2015 году Ирма Григорьевна еще куда-то зашла в жопу какую-то там, в гамно вступила. Нет. Я честно сказала, когда я кончила. А то, что фильм там еще дорабатывался, чистился и шел к зрителю, я за это не отвечаю. Я оказываю услуги как актриса. Дальше уже ничего не было. И не будет. Я поддерживаю всех актеров, девушек и парней, которые наконец-то постановили, что "Нет" российскому актеру на площадке Украины. Я поддерживаю. И действительно, лучше поздно, чем никогда.

Для меня все стало понятно, когда Михайловская стена разрасталась (Стена памяти павших за Украину, – Ред.). Я могу сказать, что я относилась к коллегам очень… я терпела, я пыталась простить, я искала в этом оправдание их поступкам. Почему они продолжают в 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 2021 годах работать с российскими актерами в кадре, разговаривать на русском языке, размывать нарративы нации. Я презирала. Можно сказать, я не ненавидела, но я и, может быть, больше жалела. Жалость такая пренебрежительная. И я страдала. Могу назвать коллег, которые не окрашивались за эти годы ни разу. Это и Рима Зюбина, и Татьяна Михина… ну их очень много. Которые не сотрудничали. И Марина Кошкина. Это если говорить об актрисах. Из актеров – это их еще больше. Те, кто держал позвоночник. Но все остальные, которые сейчас натянули патриотические трусы, извините, резко сказала, мне хочется спросить: "Я понимаю, что вас отверезила эта кровь. А у вас что, война 24 февраля началась? А вы что, не ходили невзирая на Михайловскую стену? Не видели Фотографии, не видели, как она растет с каждым годом?" Как я сказала когда-то, что скоро дойдет до Европейской площади. Вот я хочу это спросить. Поэтому лучше бы честно сказали, что извиняются. Те, кто извинился постами за все эти сотрудничество, теперь я их уважаю. Потому что этому нужно научиться делать. И сказать: "Я делал гамно, здесь и здесь ошибся". Каждый из нас не без греха. И когда ты это скажешь и признаешь, ты получишь индульгенцию. А когда, будто тебя там не было, будто вот там гамно лежит, мы знаем, что оно там лежит, а ты делаешь вид, что это не твое гамно, и ты теперь такой большой патриот. И не касается только моих коллег. Это касается и шоу-бизнеса, которые теперь большие патриоты, большие носители правды об Украине за границей. Особенно мне нравится, как шныряют за границей. В Украине тут страшно, правда? Проехаться где-то на линию фронта или по украинским городам. Уехать к людям, говорить с ними.

Я же езжу за границу, вы видите. Я уехала – я вернулась, я уехала – я вернулась. Я создаю фестиваль, поеду туда и снова вернусь. Мое место здесь. Мой ребенок здесь. Мне жаль, мне жалко, мне страшно, я боюсь. Но есть такие моменты, когда ваша ответственность больше, чем ваша жизнь, и ваша ценность у вас. Вы что – Галилео Галилей? Или вы создаете для страны какую-нибудь большую перспективу? Вы создаете сегодняшний климат. Это не ценностно. Вот Лина Костенко – это ценность. Хотя ей уже столько лет. Она еще создает очень сильные месседжи. Есть очень много художников, у которых высокая аудитория, хотя она и очень мала. Но высокая духом аудитория. Потому, собственно, и они здесь. Лина Васильевна вот все месяцы войны – здесь. И многие из таких людей здесь. И преподают. И продолжают учить детей. И продолжают идти к людям, разговаривать с ними. О тех вещах, которые люди наконец-то готовы слышать. Почему эта война произошла? Кто мы? Почему так случилось? Почему они такие – россияне? Почему они таковы? Почему они не такие, как в наших сказках, которые мы тоже слушали?

Как одна из сказок о том, что Украину создал Ленин. А фотографии? Фото старинные, где в каждом регионе все люди в вышиванках. Детки, женщины, мужчины. "Гаварящий конь" Лавров озвучил недавно секрет Полишенеля о том, что россияне решили помимо Донбасса забирать и другие области Украины. А у меня дежавю. Как будто все они там в Кремле - это глуповатый микс из последних лет Брежнева в маразме и больных амбиций Гитлера.

Мне только жаль лошадку оскорблять. Это очень благородное животное. Кстати, орки сожгли под Киевом нескольких лошадей. Лица. Это дегуманизация, которая происходила над ними все века, вылезает таким планом, особенно, когда они видят, что здесь страна красивая, здесь живут хорошо, души и туалеты в домах. "Кто вам разрешил так жить?" – кто-то из них написал на стене. Это их обычно подкосило. И обиды на себя, что живут в дерьме, а думают, что едут сюда спасать. Это такой шок произошел в армии асвабадителей, когда они пришли в Европу "асвобаждать их от неонацистов". И когда они увидели, как живет Европа, то тянули все, что можно. В Советском Союзе слово "Трофейный" не вызвало никакой агрессии или стыда какого-нибудь. Вот ребенка расстреляли и забрали этот велосипед. Это происходило то же самое. Только сейчас до нас доходит. И я всегда вспоминаю книгу Габриэла Кепп "Зачем я родилась девочкой" (Габриэла (Габи) Кепп - первая немецкая женщина, решившаяся под собственным именем написать воспоминания о том, как в 1945 году в 15-летнем возрасте стала жертвой сексуального насилия со стороны советских , – ред.). О том, что происходило на самом деле. И когда мне рассказывают об изнасиловании детей, девушек – вы там все найдете. Это одно и то же лицо. А когда я уже потом прочла Марселя Тире "Проездом в Киеве", то там снова это самое лицо – армия Муравьева. То же самое происходит. Это какая-то наследственная у них история, это зоновское построение и вся страна как зона. Собственно, то, что там Лавров триндит, у них же есть тоже между собой орден такой, договоренности. Они наследники не только какой-то там крепкой истории, империи, советской или русской, это одно и то же, только вывеску изменили и лицо поменяли. У них же последовательная определенная спаянная между собой идеологическая присяга, "особый путь", он родился давно. Он родился еще в голове Ивана Калиты. И раздут Иваном Грозным. А идея третьего Рима – это совершенно оттуда. "От Владивостока до Лиссабона" – это звучало, как от океана до океана. И это тоже нужно знать – откуда эти ноги растут. Это все было принято и наследственно передавалось. Без обсуждения. И только кто хотел создать сопротивление, как Алексей – сын Петра I, которого он замучил, как Федор – сын Ивана Грозного, которого он убил. Они хотели сопротивляться, хотели развиваться в материнских нарративах, без экспансии. Очень странно, никто не задумывается, что родной отец сам пытает и присутствует при смерти своего сына. Это что-то дьявольское. Это что-то вырожденческое. И это вырожденческое, представьте, что это первое лицо страны. Можем говорить, что это норма идет ниже. Это вопрос нелюбви, отсутствия любви в родственных связях. Мы вот сейчас видим, как за сына можно взять машину и радоваться. Или она говорит (жена оккупанта, - Ред.): "Ты не уходи, не уходи, денег не будет". Это как раз, мне кажется, фильм Звягинцева российского оппозиционного кинорежиссера, уже уехавшего из России, потому что он не выдержал. Он хотел разбудить. Надеялся. Он любит свою землю, свою природу, каких-то людей, а вот в комплексе оказалось, что это неподъемная для него страна. Нельзя ее изменить. Нельзя. Бессильный. Он снял им "Левиафана". Не поняли. Он снял им "Нину". Не поняли. Он снял им "Нелюбовь" и уехал. И вот этот фильм "Нелюбовь" очень много говорит о России вообще, как сущность. Многие из их художников пытаются раздуть, взбудоражить. Но потом разочаровываются и понимают, что это невозможно и уезжают. И живут в Европе. Так они берут там русский язык, с которым родились, они на нем творят. Но они уже другие. И они все время их "кидают". То от обожания России то до полного неприятия. Это Франкинштейн, живущий в чужом теле. Потому что они навязали себе этот славянский язык, они поверили, что имеют какое-то отношение к этому. Владимиро-Суздальское княжество шло давно в развитие совершенно иного мировоззрения, нежели Киевское. Наша территория Украины была вся в Европейском контексте. Вся. И в России находился в Европейском контексте Великий Новгород. Как бы они не вырезали его три раза. И Смоленск находился в Европейском контексте, находясь на территории Литвы. И потому, собственно, это нужно знать. А несчастны эти территории, которые составляли территорию Московии, Рязани… они изнасилованы, дегуманизированы с самого начала. Крепостное право. Крепостное право. Крепостное право в России существовало 16 поколений. В Украине – полтора. И не на всей территории Украины. Это навязанная форма. Там настолько давно закручено, что человек – раб. Это еще работать веками над лишением чувства себя в коллективе зоновского построения этих страхов.

Просвещение и уметь уважать чужие народы. Уметь уважать и учить чужую культуру. Учить! Не просто признавать, что она где-то есть. Учить надо все, что вокруг.

Хотелось бы на хорошей ноте завершить наш разговор. Ласковая украинизация – не ласковая. Какая разница.

Украинизация должна быть.

И очень хорошо, что все совковые и обрусевшие улицы переименовывают сейчас именами украинских культурных деятелей, художников… и, к сожалению, Героев.

Да. К сожалению Героев. И таких Героев, которые могли бы создать новую политическую картину в Украине, как Роман Ратушный. Я собственно хотела сказать, что Роман и является одним из представителей этой новой волны, людей, которые не постсоветские, не постголодные, самодостаточные, которые имеют это честолюбие войти в историю, как для Украины что-то сделав. Он вошел в нее, положив жизнь за нее, и сделал еще многое до этого в общественной деятельности. Но для меня самое отвратительное, что такие люди нам так нужны как воздух, для меня это обидно по душе и эгоистично.

Это именно тот Орден в начале нашего разговора, который должен Украинскую культуру восстанавливать и возрождать.

Да. И я не могу принять эту потерю, потому что это потеря стратегическая для Украины. Это не просто потеря Героя, это не просто потеря достойного мужчины, красивого парня, молодого, бескомпромиссного. Это потеря стратегического нового политика, нового государственника для Украины. Я точно знала, что он вырастет у него. И для меня это просто эгоистично ужасно. Я не могу принять такие жертвы. Да, все жертвы наши неприемлемы. Но собственно, когда человек должен амплитуду стать новым государственником в моей голове, в моих потребностях, и эта оценка моя личностная и я не могу лично смириться. Это мой эгоизм. Это мой был бы политик. Вот пример. И чистить эти все наши конюшни от этой захланности, от этих договорняков, жажд до денег, от этих удавок у кого на кого есть, от этого самолюбия, нарциссизма… Украине это все до задницы – все ваши внутренние комплексы. Украине нужна производительная ваша работа – что вы делаете для нее. Вот для нее конкретно. Не для себя. Для нее. Вы получите себе в перспективе. Вы будете иметь потом. Можете даже и не застать. Потом это все получится. Но для нее конкретно. Для Украины. И вот так вот звучит вопрос. И собственно то, что улицы мы переименовывали и голосовали… 4 переулка Лермонтова, 6 переулков Герцена. Господи, что это за…

Я очень рада, что на это решились и декоммунизация прошла. Но все же нужно люстрацию пройти. О том, что я сказала. Внутренняя люстрация. Если не доходит – то служба нужна. Но внутренняя люстрация – когда человек признает ошибку. И амнистия. Вот мы обнуляем. Окей. Вот вы сейчас четко определились, что вы из Украины. С 24 февраля. Окей. Делаем амнистию. Но при внутренней люстрации, когда человек сам признает и приносит извинения. Без прощения – я не верю. Без прощения – это все хитро, потому что значит завтра будет новое и флюгер изменится.

И поступки. Еще поступки, кроме слов. Правда? Докажи, что ты действительно любишь эту страну.

Да.

Я вам очень благодарна за разговор.

Слава Украине!

Героям Слава!