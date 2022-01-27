Ирландские рыбаки планируют сорвать военные учения РФ у берегов страны

Об этом сообщает RTÉ.



Около 60 ирландских рыболовных судов собираются ловить рыбу в районе, где планируются военные учения РФ 3 февраля.



Напомним, в конце прошлой недели Россия заявила, что ее военно-морской флот проведет масштабные учения с участием всех ее флотов от Тихого до Атлантического океана. Учения должны состояться примерно в 240 км от юго-западного побережья Ирландии и включать морскую артиллерию и запуск ракет.



Учения пройдут в международных водах, но в исключительной экономической зоне Ирландии. Местные рыбаки отмечают, что прибрежная зона чрезвычайно важна для них, и они стремятся сохранить биоразнообразие.



Представители рыболовства Ирландии встретились с российским послом Юрием Филатовым для обсуждения ситуации. Представитель РФ считает, что ситуация вокруг российских учений "сильно преувеличена" и они "не представляют никакой угрозы Ирландии или кому-либо другому".

26 января правительство Ирландии призвало Россию отменить военно-морские учения у побережья страны, чтобы продемонстрировать свое желание разрядить напряженность в отношениях с Западом из-за Украины.