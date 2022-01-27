Ирландские рыбаки планируют сорвать военные учения РФ у берегов страны
В Ирландии рыбаки угрожают "мирно срывать" запланированные масштабные военно-морские учения России у побережья страны
Об этом сообщает RTÉ.
Около 60 ирландских рыболовных судов собираются ловить рыбу в районе, где планируются военные учения РФ 3 февраля.
Напомним, в конце прошлой недели Россия заявила, что ее военно-морской флот проведет масштабные учения с участием всех ее флотов от Тихого до Атлантического океана. Учения должны состояться примерно в 240 км от юго-западного побережья Ирландии и включать морскую артиллерию и запуск ракет.
Учения пройдут в международных водах, но в исключительной экономической зоне Ирландии. Местные рыбаки отмечают, что прибрежная зона чрезвычайно важна для них, и они стремятся сохранить биоразнообразие.
Представители рыболовства Ирландии встретились с российским послом Юрием Филатовым для обсуждения ситуации. Представитель РФ считает, что ситуация вокруг российских учений "сильно преувеличена" и они "не представляют никакой угрозы Ирландии или кому-либо другому".
- 26 января правительство Ирландии призвало Россию отменить военно-морские учения у побережья страны, чтобы продемонстрировать свое желание разрядить напряженность в отношениях с Западом из-за Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.8
Покупка 28.8Продажа 29.12
-
EUR
Покупка 32.17Продажа 32.69
- Актуальное
- Важное