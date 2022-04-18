Ирландская обучающая платформа поощряет волонтеров преподавать английский язык для беженцев из Украины
Ирландская онлайн-платформа для обучения призывает волонтеров преподавать английский вынужденно переселенным украинцам в Ирландии
Об этом докладывает leinsterleader.ie.
Компания eTeachers Global обычно требует, чтобы все учителя были зарегистрированы в педагогическом совете с квалификацией английского языка. Теперь платформа стала свободной для учителей, желающих помочь украинским беженцам.
Однако учителя должны пройти регистрацию в педагогическом совете. Желательно, чтобы они имели квалификацию преподавания английского как дополнительного языка, хотя для учителей-волонтеров это не обязательно.
Генеральный директор Джоан Гиллиган сказала: "Цель – помочь украинцам адаптироваться к жизни в Ирландии и поддержать их, когда они изучают английский для работы и для повседневной жизни здесь".
Она продолжила: "Учителя могут преподавать отдельно или в малых группах. Они могут помочь индивидуально, что не всегда возможно в большой группе, например, кому-то может понадобиться помощь с английским, необходимая для обучения работа в сфере общественного питания или здравоохранения".
В рамках инициативы eTeachers Global отказывается от всех гонораров для учителей, добровольно преподающих английский язык украинским беженцам. Все желающие поддержать или помочь с проектом должны обращаться к [email protected]
- Напомним, в Британии разработали поздравительное пособие для украинских беженцев.
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