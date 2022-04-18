Ирландская обучающая платформа поощряет волонтеров преподавать английский язык для беженцев из Украины

Об этом докладывает leinsterleader.ie.



Компания eTeachers Global обычно требует, чтобы все учителя были зарегистрированы в педагогическом совете с квалификацией английского языка. Теперь платформа стала свободной для учителей, желающих помочь украинским беженцам.



Однако учителя должны пройти регистрацию в педагогическом совете. Желательно, чтобы они имели квалификацию преподавания английского как дополнительного языка, хотя для учителей-волонтеров это не обязательно.



Генеральный директор Джоан Гиллиган сказала: "Цель – помочь украинцам адаптироваться к жизни в Ирландии и поддержать их, когда они изучают английский для работы и для повседневной жизни здесь".



Она продолжила: "Учителя могут преподавать отдельно или в малых группах. Они могут помочь индивидуально, что не всегда возможно в большой группе, например, кому-то может понадобиться помощь с английским, необходимая для обучения работа в сфере общественного питания или здравоохранения".



В рамках инициативы eTeachers Global отказывается от всех гонораров для учителей, добровольно преподающих английский язык украинским беженцам. Все желающие поддержать или помочь с проектом должны обращаться к [email protected]

Напомним, в Британии разработали поздравительное пособие для украинских беженцев.