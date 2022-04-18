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Ирландская обучающая платформа поощряет волонтеров преподавать английский язык для беженцев из Украины

18 апреля, 2022 понедельник
14:53
беженцы из Украины

Ирландская онлайн-платформа для обучения призывает волонтеров преподавать английский вынужденно переселенным украинцам в Ирландии

Об этом докладывает leinsterleader.ie.

Компания eTeachers Global обычно требует, чтобы все учителя были зарегистрированы в педагогическом совете с квалификацией английского языка. Теперь платформа стала свободной для учителей, желающих помочь украинским беженцам.

Однако учителя должны пройти регистрацию в педагогическом совете. Желательно, чтобы они имели квалификацию преподавания английского как дополнительного языка, хотя для учителей-волонтеров это не обязательно.

Генеральный директор Джоан Гиллиган сказала: "Цель – помочь украинцам адаптироваться к жизни в Ирландии и поддержать их, когда они изучают английский для работы и для повседневной жизни здесь".

Она продолжила: "Учителя могут преподавать отдельно или в малых группах. Они могут помочь индивидуально, что не всегда возможно в большой группе, например, кому-то может понадобиться помощь с английским, необходимая для обучения работа в сфере общественного питания или здравоохранения".

В рамках инициативы eTeachers Global отказывается от всех гонораров для учителей, добровольно преподающих английский язык украинским беженцам. Все желающие поддержать или помочь с проектом должны обращаться к [email protected]

  • Напомним, в Британии разработали поздравительное пособие для украинских беженцев.
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