Ирландская компания Kingspan инвестирует 200 млн евро в новый строительный технологический хаб в Украине
Kingspan является мировым лидером в сфере решений энергоэффективного строительства, теплоизоляционных технологий и отделки зданий, а ее проект создаст более 600 рабочих мест
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
Проект ирландской компании в Украине будет построен в течение следующих пяти лет и создаст более 600 рабочих мест.
Во время визита в Киев CEO группы Kingspan Джин Мурта заявил, что новый строительный технологический хаб вносит положительный вклад на всех трех фронтах: поддерживает Украину, которая восстанавливает свою экономику, удовлетворяет спрос в Центральной и Восточной Европе на энергоэффективные здания и помогает Европе снизить зависимость от импорта нефти и газа.
Такую инициативу Kingspan поддержал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и призвал международный бизнес следовать их примеру, полностью выйти из российского рынка и переместить инвестиции в Украину. Это пойдет на пользу как репутации, так и долгосрочной стратегии каждого бизнеса.
- Напомним, недавно вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Ирландия обязалась быть защитником Украины в Евросоюзе.
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