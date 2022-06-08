Ирландская компания Kingspan инвестирует 200 млн евро в новый строительный технологический хаб в Украине

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Проект ирландской компании в Украине будет построен в течение следующих пяти лет и создаст более 600 рабочих мест.



Во время визита в Киев CEO группы Kingspan Джин Мурта заявил, что новый строительный технологический хаб вносит положительный вклад на всех трех фронтах: поддерживает Украину, которая восстанавливает свою экономику, удовлетворяет спрос в Центральной и Восточной Европе на энергоэффективные здания и помогает Европе снизить зависимость от импорта нефти и газа.



Такую инициативу Kingspan поддержал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и призвал международный бизнес следовать их примеру, полностью выйти из российского рынка и переместить инвестиции в Украину. Это пойдет на пользу как репутации, так и долгосрочной стратегии каждого бизнеса.

Напомним, недавно вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Ирландия обязалась быть защитником Украины в Евросоюзе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb