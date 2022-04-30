Ирландия заморозила 1,2 млрд евро активов России и может передать их для восстановления Украины
Министр иностранных дел Саймон Ковени заявил, что более 1 млрд евро замороженных российских активов могут быть арестованы для оплаты восстановления Украины
Об этом сообщает The Irish times.
Ирландия уже заморозила 1,2 миллиарда евро средств, связанных с Россией, в рамках широкого режима санкций ЕС, но, отвечая на парламентский вопрос, Саймон Ковен указал, что государство готово сделать еще один шаг и изъять их.
Оппозиция утверждает, что эти средства могут быть использованы для оплаты счетов за гуманитарную помощь беженцам, которая по прогнозам обойдется в миллиарды в ближайшие два года.
Отвечая на вопрос финансового пресс-секретаря Лейбористской партии Геда Нэша по мерам, предпринимаемым для конфискации замороженных активов, Ковени сказал, что санкции призваны стимулировать изменения в поведении или политике, а не быть наказанием.
"Однако некоторые страны-члены предложили, что активы, замороженные в контексте ситуации в Украине, могут быть арестованы и использованы для целей, в частности для восстановления Украины", - сообщил Ковен в письменном ответе, добавив, что "я выразил открытость по этому предложению". .
Однако он предупредил, что "это требует дальнейших обсуждений, чтобы обеспечить надежную и четкую правовую основу, поскольку это было бы отступлением от текущей практики".
В марте этого года Брюссель создал рабочую группу, задачу которой "заморозить и захватить" средства, приобретенные от санкций. Она, в частности, рассматривает взаимодействие санкций и уголовно-правовых мер с целью возможного ареста активов лиц, включенных в санкционный список.
Также Гед Нэш заявил, что было "справедливо и разумно" для правительства арестовать активы "в срочном порядке". Он сказал, что это будет "выражением нашей враждебности к российскому вторжению – мы должны ясно осознать, что нашим следующим шагом должен быть арест активов входящих в российский санкционный список".
Он также сказал, что логично будет финансировать гуманитарную помощь в Ирландии за счет активов. "Должна быть прямая связь между замороженными и, надеюсь, арестованными активами, и предоставлением услуг и поддержки", - сказал он.
Гед Нэш также предположил, что если санкции охватят завод Aughinish Alumina, это может быть шансом для его ареста "либо управления государством, либо продажи опытным операторам в этой области".
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