Об этом информирует The Guardian.

Издание пишет, что 22 мая министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннели подписал соответствующий закон, который вступит в силу 22 мая 2026 года. Таким образом, компании и предприятия смогут адаптироваться к новым правилам.

Согласно решению, поставщики алкогольных напитков обязаны будут размещать на этикетке продуктов предупреждения о калорийности, рисках рака, заболевания печени и об опасности употребления алкоголя во время беременности. Также они должны будут перенаправлять клиентов на сайт Управления здравоохранения Ирландии, чтобы те узнали больше об употреблении алкогольных напитков.

Кроме того, подобная информация будет обязана распространяться в пабах страны.

The Guardian также сообщает, что в 2001 году в Ирландии один человек в среднем выпивал 14,3 литра чистого алкоголя в год. Совет по исследованиям здравоохранения сообщает, что этот показатель снизился до 10,2 литра.