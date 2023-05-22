Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Ирландия введет маркировку на алкоголе, предупреждающую о рисках для здоровья

Ирландия введет маркировку на алкоголе, предупреждающую о рисках для здоровья

22 мая, 2023 понедельник
20:16
Мир

Ирландия стала первой страной в мире, которая введет политику маркировки алкоголя. Она будет предупреждать покупателей о калорийности продукта и рисках для здоровья

Об этом информирует The Guardian.

Издание пишет, что 22 мая министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннели подписал соответствующий закон, который вступит в силу 22 мая 2026 года. Таким образом, компании и предприятия смогут адаптироваться к новым правилам.

Согласно решению, поставщики алкогольных напитков обязаны будут размещать на этикетке продуктов предупреждения о калорийности, рисках рака, заболевания печени и об опасности употребления алкоголя во время беременности. Также они должны будут перенаправлять клиентов на сайт Управления здравоохранения Ирландии, чтобы те узнали больше об употреблении алкогольных напитков.

Кроме того, подобная информация будет обязана распространяться в пабах страны.

The Guardian также сообщает, что в 2001 году в Ирландии один человек в среднем выпивал 14,3 литра чистого алкоголя в год. Совет по исследованиям здравоохранения сообщает, что этот показатель снизился до 10,2 литра.

  • 29 января Европейская комиссия заявила, что планирует подать апелляцию в Суд ЕС против шести стран-членов, среди которых Ирландия, из-за неспособности предотвратить появление инвазивных чужеродных видов, вредных для европейской природы.
Здоровье
Читайте также:
Роман Безсмертний
21 мая, 2023 воскресенье
В результате войны Китай оказался не только с шансом, но с колоссальными потерями, - дипломат Бессмертный
молния
21 мая, 2023 воскресенье
Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в понедельник ждать дождей с грозами
Дар'я Навальна
21 мая, 2023 воскресенье
Во время выступления дочери Навального в Джорджтаунском университете украинские и грузинские студенты развернулись спиной к ней
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.08
    Покупка 37.08
    Продажа 37.63
  • EUR
    Покупка 40.12
    Продажа 40.99
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
22 мая
21:47
"Внутренний конфликт РФ": представитель ГУР Юсов о событиях в Белгородской области
20:49
Единственый формат мирных переговоров – это переговоры о членстве Украины в НАТО - Порошенко
20:29
Эксклюзив
Основатель InformNapalm Макарук об идентификации военных преступников из РФ: "Мы освещаем только 10%, остальные идут по необходимым структурам"
20:19
Шон Пенн и команда фильма "Война глазами животных"
Шон Пенн сыграет в украинском фильме: что известно о проекте
20:05
OPINION
Кто кому должен за "золотой сентябрь" 1939-го
20:00
Обзор
Победные новости 453-го дня войны: под Бахмутом обезврежено 100 тысяч рашистов, а на Белгородщине началась демилитаризация
19:33
ВСУ за сутки смогли еще больше продвинуться под Бахмутом, - Череватый
19:21
Обновлено
В легионе "Свобода России" заявили, что создают демилитаризованную зону на границе с РФ. С Белгородщины срочно эвакуируют ядерные боеприпасы
19:17
ССО уничтожили российскую "Иронию", оставив врага без "глаз"
19:03
За день россияне выпустили по Украине 20 ракет и нанесли 42 авиаудара, — Генштаб
18:23
Ракета SpaceX с космическими туристами на борту прибыла на МКС
18:21
Партнерский материал
Деревообработчики обсудили состояние лесной и деревообрабатывающей отрасли
18:07
В Дании заявили, что хотят провести мирный саммит по Украине, но такая встреча потребует участия Индии, Китая и Бразилии
18:06
В ночь на 22 мая РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине: получил ранение 10-летний мальчик
18:02
OPINION
О фантомных болях России
17:56
Глава МИД Нидерландов заявил, что украинские пилоты вскоре приступят к тренировкам на F-16
17:43
WhatsApp
Whatsapp позволил редактировать сообщения в течение 15 минут после отправки
17:41
Эксклюзив
Расстройство между президентом Грузии и правящей командой правительства приобретают ужасную форму, - журналистка Ахвледиани
17:32
нефть
Поставки российской нефти по морю растут, признаков сокращения добычи нет, – Bloomberg
17:15
Верховная Рада призвала Швецию передать Украине истребители Gripen
17:07
Эксклюзив
Комитет по интеграции Украины в ЕС убежден, что США отправят ВСУ самолеты F-16
17:06
Казахстан отказался принять Гайдая послом, - СМИ
17:00
Может обеспечить электричеством 200 тыс. пособий: в Украине запустили в работу новую ветроэлектростанцию
16:51
Обновлено
Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Алиев назвал неизбежным мирное соглашение
16:44
Павел Латушко
Дают Лукашенко $1,5 млрд в год: соратник Тихановской призвал ЕС сохранить санкции против белорусских удобрений
16:37
Эксклюзив
Некоторые блоки АЭС в Восточной Европе не могут мгновенно отказаться от топлива из РФ, – эксперт по атомной энергетике Литвинский
16:33
Компания Meta оштрафована на €1,2 млрд: передавала США данные пользователей из ЕС
16:23
ПА НАТО признала преступления России против Украины геноцидом, а террористический режим в РФ – рашизмом
16:06
OPINION
Дмитрий Снегирев
Оккупанты готовятся к "боям за Крым": ВСУ — в шаге от огневого контроля путей на полуостров
16:02
В Каннах представили фильм польского режиссера об украинцах, спасавшихся от войны
16:01
Эксклюзив
Россияне из Крыма вывозят все, что может быть ценно для международного трибунала, - Гуменюк
15:35
За первый уикенд в прокате голливудский боевик "Форсаж 10" собрал $318,9 млн
15:24
Эксклюзив
За минувшие сутки уничтожено 6 вражеских составов, противник терпит потери в вооружении и технике, - пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления
15:20
Лидеры шести африканских стран намерены в июне посетить Киев и Москву, чтобы "инициировать мирный процесс"
15:13
Эксклюзив
Бойцы из Российского добровольческого корпуса отлично знают свою работу, - военный эксперт Селезнев о событиях в Белгородской области
15:02
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:01
"Я разбираюсь в боксе": Жан-Клод ван Дамм прокомментировал судейский скандал в бою Ломаченко - Хейни
14:59
В Киеве 23 мая будет по-летнему тепло, возможны кратковременные дожди с грозами, - синоптик Наталья Диденко
14:42
Буданов призвал российских военных сдаваться в плен
14:40
Эксклюзив
Сенат США
Обе партии в США поняли, что дефолт – это не вариант, - эксперт-международник Краев
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV