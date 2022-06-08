Ирландия – Украина: Петраков выбрал нестандартный состав на стартовый матч в Лиге наций
Сегодня, 8 июня, Украина проведет первый матч в Лиге наций, в соперниках – Ирландия
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В сегодняшнем матче букмекеры считают фаворитом ирландцев. По их победе коэффициент 2,53. Ничья оценивается в 3,18. Победа Украины – 3,01.
Украина начинает выступления в Лиге наций сразу со 2-го тура. Матч 1-го был перенесен на более поздний срок. В этом месяце наша сборная также проведет встречи с Арменией (11:06) и повторный с Ирландией (14:06).
За свою историю Украина и Ирландия встречаются в первый раз.
Лига наций
Дивизион B. 2-й тур
8 июня
Ирландия – Украина
Украина: Лунин, Сирота, Бондарь, Попов, Мыколенко, Качараба, Сидорчук (к), Шапаренко, Мудрик, Зубков, Довбык.
Запасные : Соболь, Игнатенко, Пихаленок, Малиновский, Сикан, Пятов, Забарный, Цыганков, Зинченко, Караваев, Матвиенко, Резник.
Дублин, "Авива Стедиум"
Начало в 21:45
Трансляция - "Футбол 1" и "Индиго ТВ"
- 5 июня сборная Украины проиграла Уэльсу в финальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.
- Украинский футбольный рефери Александр Шамич заявил, что сборную Украины засудили в игре против Уэльса.
- 7 июня стало известно, что главный вратарь сборной Украины Георгий Бущан не сыграет в матчах Лиги наций против Ирландии и Армении.
- Лидеры сборной Украины Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко не попали в заявку на стартовый матч в Лиге наций против Ирландии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.01
Покупка 34.01Продажа 34.93
-
EUR
Покупка 35.88Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное