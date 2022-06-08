Об этом сообщает Еспресо.TV.

В сегодняшнем матче букмекеры считают фаворитом ирландцев. По их победе коэффициент 2,53. Ничья оценивается в 3,18. Победа Украины – 3,01.

Украина начинает выступления в Лиге наций сразу со 2-го тура. Матч 1-го был перенесен на более поздний срок. В этом месяце наша сборная также проведет встречи с Арменией (11:06) и повторный с Ирландией (14:06).

За свою историю Украина и Ирландия встречаются в первый раз.

Лига наций

Дивизион B. 2-й тур

8 июня

Ирландия – Украина

Украина: Лунин, Сирота, Бондарь, Попов, Мыколенко, Качараба, Сидорчук (к), Шапаренко, Мудрик, Зубков, Довбык.

Запасные : Соболь, Игнатенко, Пихаленок, Малиновский, Сикан, Пятов, Забарный, Цыганков, Зинченко, Караваев, Матвиенко, Резник.

Дублин, "Авива Стедиум"

Начало в 21:45

Трансляция - "Футбол 1" и "Индиго ТВ"

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