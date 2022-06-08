Ирландия – Украина: где и когда смотреть наш стартовый матч в Лиге наций
Сегодня, 8 июня, Украина проведет первый матч в Лиге наций, в соперниках – Ирландия
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украина начинает выступления в Лиге наций сразу со 2-го тура. Матч 1-го был перенесен на более поздний срок. В этом месяце наша сборная также проведет встречи с Арменией (11:06) и повторный с Ирландией (14:06).
В сегодняшнем матче букмекеры считают фаворитом ирландцев. На их победу коэффициент 2,43. Ничья оценивается в 3,18. Победа Украины – 3,11.
За свою историю Украина и Ирландия встречаются в первый раз.
Лига наций
Дивизион B. 2-й тур
8 июня
Ирландия – Украина
Дублин, "Авива Стедиум"
Начало в 21:45
Трансляция - "Футбол 1" и "Индиго ТВ"
- 5 июня сборная Украины проиграла Уэльсу в финальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.
- Украинский футбольный рефери Александр Шамич заявил, что сборную Украины осудили в игре против Уэльса.
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