Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украина начинает выступления в Лиге наций сразу со 2-го тура. Матч 1-го был перенесен на более поздний срок. В этом месяце наша сборная также проведет встречи с Арменией (11:06) и повторный с Ирландией (14:06).

В сегодняшнем матче букмекеры считают фаворитом ирландцев. На их победу коэффициент 2,43. Ничья оценивается в 3,18. Победа Украины – 3,11.

За свою историю Украина и Ирландия встречаются в первый раз.

Лига наций

Дивизион B. 2-й тур

8 июня

Ирландия – Украина

Дублин, "Авива Стедиум"

Начало в 21:45

Трансляция - "Футбол 1" и "Индиго ТВ"

5 июня сборная Украины проиграла Уэльсу в финальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.

Украинский футбольный рефери Александр Шамич заявил, что сборную Украины осудили в игре против Уэльса.

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