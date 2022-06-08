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Ирландия – Украина: где и когда смотреть наш стартовый матч в Лиге наций

8 июня, 2022 среда
05:52
Спорт

Сегодня, 8 июня, Украина проведет первый матч в Лиге наций, в соперниках – Ирландия

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украина начинает выступления в Лиге наций сразу со 2-го тура. Матч 1-го был перенесен на более поздний срок. В этом месяце наша сборная также проведет встречи с Арменией (11:06) и повторный с Ирландией (14:06).

В сегодняшнем матче букмекеры считают фаворитом ирландцев. На их победу коэффициент 2,43. Ничья оценивается в 3,18. Победа Украины – 3,11.

За свою историю Украина и Ирландия встречаются в первый раз.

Лига наций

Дивизион B. 2-й тур

8 июня

Ирландия – Украина

Дублин, "Авива Стедиум"

Начало в 21:45

Трансляция - "Футбол 1" и "Индиго ТВ"

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Украина
Сборная Украины
сборная Ирландии
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