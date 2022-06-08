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Ирландия – Украина. Футбол. Нужны перемены
Сборная Ирландии – Сборная Украины. Футбол – студия перед стартом в Лиге Наций
Александр Ващук и Андрей Малиновский проведут стрим на YouTube-канале Еспресо перед матчем Сборной Украины против Сборной Ирландии
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- Обзор соцсетей. Есть ли жизнь после поражения
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