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Ирландия призвала своих наблюдателей ОБСЕ покинуть Донбасс на фоне ужесточения агрессии РФ

18 февраля, 2022 пятница
14:45
Мир ОБСЕ

Ирландское правительство призвало своих наблюдателей с миссии ОБСЕ на Донбассе оставить Украину на фоне усиления боевых действий со стороны России

Об этом сообщает The Times .

Правительство призвало ирландских членов международной миссии наблюдателей в Украине покинуть страну. Однако МИД Ирландии не отозвал дипломатов из своего посольства в Киеве.

ОБСЕ имеет в Украине невооруженный гражданский персонал, который сообщает о ситуации с безопасностью, включая вероятные нарушения режима прекращения огня. В специальной мониторинговой миссии (SMM) работают девять ирландских сотрудников.

Некоторые международные наблюдатели уже покинули Донбасс из-за опасений нового российского вторжения.

В ОБСЕ сообщили, что "некоторые государства-участники" миссии посоветовали своим гражданам покинуть страну. При этом не сообщается, сколько из около 700 наблюдателей осталось на Востоке.

  • Напомним, в течение 17 февраля кафиры в ООС 60 раз нарушили "тишину" в ООС, 43 из которых - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а 18 февраля совершили еще 6 обстрелов, из них 4 - из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

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война с Россией
ООС
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