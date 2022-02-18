Ирландия призвала своих наблюдателей ОБСЕ покинуть Донбасс на фоне ужесточения агрессии РФ
Ирландское правительство призвало своих наблюдателей с миссии ОБСЕ на Донбассе оставить Украину на фоне усиления боевых действий со стороны России
Об этом сообщает The Times .
Правительство призвало ирландских членов международной миссии наблюдателей в Украине покинуть страну. Однако МИД Ирландии не отозвал дипломатов из своего посольства в Киеве.
ОБСЕ имеет в Украине невооруженный гражданский персонал, который сообщает о ситуации с безопасностью, включая вероятные нарушения режима прекращения огня. В специальной мониторинговой миссии (SMM) работают девять ирландских сотрудников.
Некоторые международные наблюдатели уже покинули Донбасс из-за опасений нового российского вторжения.
В ОБСЕ сообщили, что "некоторые государства-участники" миссии посоветовали своим гражданам покинуть страну. При этом не сообщается, сколько из около 700 наблюдателей осталось на Востоке.
- Напомним, в течение 17 февраля кафиры в ООС 60 раз нарушили "тишину" в ООС, 43 из которых - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а 18 февраля совершили еще 6 обстрелов, из них 4 - из запрещенного Минскими соглашениями оружия.
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