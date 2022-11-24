Ирландия признала Голодомор украинского народа геноцидом

Об этом информирует в твиттере посольство Украины в Ирландии .

Сегодня на заседании правительства Ирландии депутаты проголосовали и осудили геноцид украинцев в 30-х годах прошлого столетия.

"Поистине историческое решение Шенад Эрен о признании Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Ирландия принадлежит к числу наших ближайших друзей, которые не боятся называть вещи своими именами", - говорится в сообщении.

23 ноября Армия украинских общин сообщила, что в 60 городах мира 26 ноября пройдут митинги ко Дню памяти жертв Голодомора, главная цель которых – признание Голодомора 1932-33 гг. и действий РФ во время полномасштабной войны геноцидом украинцев.

Также осуждение Голодомора в 1932–1933 годах проголосовали сегодня на совместном заседании за Декларацию румынского парламента румынские депутаты и сенаторы.

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