Ирландия признала Голодомор украинского народа геноцидом
24 ноября верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор украинского народа геноцидом
Об этом информирует в твиттере посольство Украины в Ирландии .
Сегодня на заседании правительства Ирландии депутаты проголосовали и осудили геноцид украинцев в 30-х годах прошлого столетия.
"Поистине историческое решение Шенад Эрен о признании Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Ирландия принадлежит к числу наших ближайших друзей, которые не боятся называть вещи своими именами", - говорится в сообщении.
- 23 ноября Армия украинских общин сообщила, что в 60 городах мира 26 ноября пройдут митинги ко Дню памяти жертв Голодомора, главная цель которых – признание Голодомора 1932-33 гг. и действий РФ во время полномасштабной войны геноцидом украинцев.
- Также осуждение Голодомора в 1932–1933 годах проголосовали сегодня на совместном заседании за Декларацию румынского парламента румынские депутаты и сенаторы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.74
Покупка 39.74Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное