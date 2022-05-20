Ирландия приняла 30 тысяч украинских беженцев

Об этом отметил глава нижней палаты парламента Ирландии Шон О'Фарил на пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ .

"Мы говорим о себе, что Ирландия – это страна, где говорят 100 тыс. раз "добро пожаловать". Сейчас мы сказали это 30 тысячам граждан Украины – это матери и их дети. У нас к ним очень хорошее отношение, и мы с большим уважением относимся ко всем этим людям. Мы будем и дальше поддерживать их", - сказал он.

Парламентарий заверил, что в Ирландии надеются на наступление времен, когда украинцы вернутся в свои дома и начнется процесс развития новой Украины.

О'Фарил заверил, что ирландцы планируют активно участвовать в восстановлении Украины.

"Мы также настроены, чтобы оказывать Украине большую помощь в рамках ЕС. Нужно рассматривать на уровне ООН и Совета Безопасности ООН пути, которыми мы можем прийти к миру", - подчеркнул он.