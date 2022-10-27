Ирландия потратит более 1 млрд евро на размещение украинских беженцев
Ирландия намерена потратить более 1 миллиарда евро на размещение украинских беженцев в 2023 году
Об этом сообщают в Комитете по государственным финансам.
Генеральный секретарь департамента Кевин Маккарти сообщил Комитету, что общие расходы на Украину в следующем году значительно возрастут из-за приезда украинцев.
Кроме того, он добавил, что общее количество людей, получивших доступ к жилью, предоставленному государством (а это не только украинцы), сейчас "значительно превышает 50 000", при этом заметив, что эти цифры являются "серьезной проблемой".
Как сообщили в Комитете, на сегодняшний день из-за войны в Украине было израсходовано около 593 миллионов евро, при этом 448 миллионов евро, по прогнозам, будут потрачены на проживание беженцев до конца 2022 года.
Заметим, средняя стоимость размещения нуждающегося в убежище в Ирландии составляет немногим менее 70 евро за ночь.
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