Ирландия поддерживает скорейшее вступление Украины в ЕС – глава МИД
Ирландия высказалась за скорейшее вступление Украины в Европейский Союз как страны, "которая буквально борется за свое выживание против военной сверхдержавы"
Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление министра иностранных дел и обороны Ирландии Саймона Ковени.
"То, что мотивирует многих украинцев - это мечта о другом будущем. Такое будущее, которое мы имеем сегодня в ЕС, с точки зрения мира, стабильности, процветания, демократии и всего, что из этого следует", - сказал он.
По его словам, страна, "которая буквально борется за свое выживание против военной сверхдержавы", должна иметь возможность надеяться на полное членство в ЕС, а не на какое-либо частичное членство или соглашение о соседстве.
Кроме Украины, отметил министр, другие страны, такие как балканские страны или бывшие советские республики Молдова и Грузия также должны выиграть от расширения.
Ковени подчеркнул, что должны быть обязательные стандарты, которым должны соответствовать страны-кандидаты.
"Но мы тоже должны отмечать прогресс, когда он происходит", - добавил он.
- 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такие же рекомендации были предоставлены Молдове, а Грузии предоставили только "европейскую перспективу".
- 23 июня Европарламент принял резолюцию, в которой призвал глав государств и правительств ЕС, проводящих соответствующие саммиты, немедленно предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС. Решение поддержали 529 участников голосования.
- 23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.
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