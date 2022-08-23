Ирландия поддерживает право Украины на вступление в Евросоюз, – премьер-министр Михал Мартин
Премьер-министр Ирландии Михал Мартин заявил, что страна поддерживает право Украины на вступление в Европейский союз
Политик поделился деталями во время Крымской платформы, транслировавшейся в эфире телеканала "Еспресо".
"Ирландия поддерживает украинское право на вступление в Европейский Союз. Мы будем поддерживать украинское продвижение на каждом этапе. Господин президент Зеленский, при всех обстоятельствах я поддерживаю и буду помогать вашей стране", - отметил Мартин.
Политик добавил, что мир не будет игнорировать дерзкое пренебрежение России к международному праву.
"Цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину. Украинский народ мужественно защищает свою землю. Россия шантажирует мир пищевым и энергетическим голодом, но это не будет успешно. Мы уважаем территориальную целостность. Неприменение силы - это не просто европейские основы, это основа международного права. И дерзкое пренебрежение этим законом и этими правилами Россией невыносимо для всего мира. Мы не можем с этим мириться", - заметил Михал Мартин.
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