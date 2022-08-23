Ирландия поддерживает право Украины на вступление в Евросоюз, – премьер-министр Михал Мартин

Политик поделился деталями во время Крымской платформы, транслировавшейся в эфире телеканала "Еспресо".

"Ирландия поддерживает украинское право на вступление в Европейский Союз. Мы будем поддерживать украинское продвижение на каждом этапе. Господин президент Зеленский, при всех обстоятельствах я поддерживаю и буду помогать вашей стране", - отметил Мартин.

Политик добавил, что мир не будет игнорировать дерзкое пренебрежение России к международному праву.

"Цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину. Украинский народ мужественно защищает свою землю. Россия шантажирует мир пищевым и энергетическим голодом, но это не будет успешно. Мы уважаем территориальную целостность. Неприменение силы - это не просто европейские основы, это основа международного права. И дерзкое пренебрежение этим законом и этими правилами Россией невыносимо для всего мира. Мы не можем с этим мириться", - заметил Михал Мартин.

23 июня главы государств и правительств Европейского Союза приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата по вступлению в ЕС.

22 июля спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил о принятии до конца года необходимых законов, которые ускорят начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

21 августа вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины сообщила, что Украина почти на 70% выполнила свои обязательства по Соглашению об ассоциации с ЕС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb