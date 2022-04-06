Ирландия поддержит заявку Украины на вступление в Евросоюз
Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин заявил, что страна поддерживает заявку Украины на членство в Евросоюзе
Об этом сообщает Европейская правда.
Соответствующее заявление Мартин сделал 6 апреля после выступления в ирландском парламенте президента Украины Владимира Зеленского.
"Я приветствовал и поддержал заявку Украины на членство в ЕС. Я приветствовал эту заявку, и я подтверждаю эту поддержку сегодня в этом зале", - сказал Мартин.
Он подчеркнул, что членство Украины отвечает интересам Европейского Союза.
"Вы выбрали подачу заявки на членство в ЕС. Мы знаем, что расширение ЕС было силой стабилизации и демократизации в соседних государствах ЕС. Это стратегический интерес Европейского Союза, это интерес Украины" - отметил Мартин.
- 25 марта Владимир Зеленский обратился в Европейский совет с призывом не опоздать с членством Украины в ЕС.
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