Ирландия поддержала решение о введении эмбарго на нефть и газ из РФ

О решении Ирландии Саймон Ковени сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Моя страна разделяет мнение о необходимости максималистского подхода в отношениях с Россией, в частности в вопросе санкций, которые должны иметь и сдерживающий эффект. Мы также выступаем за необходимость введения эмбарго на торговлю нефтью с РФ в рамках шестого пакета санкций", - заявил он.

Также министр добавил, что Ирландия за последние две недели уже выделила более 20 млн евро на гуманитарную помощь Украине, а также Ирландия имеет обязательства на 33 млн евро по военной помощи ВСУ.

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин заявил , что страна поддерживает заявку Украины на членство в Евросоюзе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb