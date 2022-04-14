Ирландия поддержала решение о введении эмбарго на нефть и газ из РФ
Такое заявление сделал министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковэни во время визита в Киев
О решении Ирландии Саймон Ковени сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
"Моя страна разделяет мнение о необходимости максималистского подхода в отношениях с Россией, в частности в вопросе санкций, которые должны иметь и сдерживающий эффект. Мы также выступаем за необходимость введения эмбарго на торговлю нефтью с РФ в рамках шестого пакета санкций", - заявил он.
Также министр добавил, что Ирландия за последние две недели уже выделила более 20 млн евро на гуманитарную помощь Украине, а также Ирландия имеет обязательства на 33 млн евро по военной помощи ВСУ.
- Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин заявил , что страна поддерживает заявку Украины на членство в Евросоюзе.
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