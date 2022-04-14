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Главная Экономика Ирландия поддержала решение о введении эмбарго на нефть и газ из РФ

Ирландия поддержала решение о введении эмбарго на нефть и газ из РФ

14 апреля, 2022 четверг
15:58
Экономика

Такое заявление сделал министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковэни во время визита в Киев

О решении Ирландии Саймон Ковени сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Моя страна разделяет мнение о необходимости максималистского подхода в отношениях с Россией, в частности в вопросе санкций, которые должны иметь и сдерживающий эффект. Мы также выступаем за необходимость введения эмбарго на торговлю нефтью с РФ в рамках шестого пакета санкций", - заявил он.

Также министр добавил, что Ирландия за последние две недели уже выделила более 20 млн евро на гуманитарную помощь Украине, а также Ирландия имеет обязательства на 33 млн евро по военной помощи ВСУ.

  • Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин заявил , что страна поддерживает заявку Украины на членство в Евросоюзе.

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