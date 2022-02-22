Ирландия поддержала наложение на Россию санкций за признание "Л/ДНР"

Об этом он написал в твиттере .



"Поддержка Ирландией суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима", - отметил Саймон Ковене.



Он отметил, что решение России признать "Л/ДНР" противоречит международному праву.

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