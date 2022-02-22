Ирландия поддержала наложение на Россию санкций за признание "Л/ДНР"
Глава МИД Ирландии Саймон Ковене поддержал суверенитет Украины и выступил за введение против России санкций по признанию ею "Л/ДНР"
Об этом он написал в твиттере .
"Поддержка Ирландией суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима", - отметил Саймон Ковене.
Он отметил, что решение России признать "Л/ДНР" противоречит международному праву.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. В указах о признании "Л/ДНР" Путин официально поручил отправить в ОРДЛО российские войска.
- Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях за признание "Л/ДНР". Политики ЕС и Британии назвали признание Путиным "Л/ДНР" нарушением международного права и Минских соглашений и призвали к санкциям против РФ.
- Франция намерена наложить на Россию санкции.
- Япония заявила о подготовке санкций.
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