Ирландия отправит 30 инструкторов для тренировок украинцев по огневой подготовке
Около 30 ирландских военных будут учить украинцев в составе большой европейской группы инструкторов в рамках миссии Общей политики безопасности и обороны ЕС
Об этом заявили в министерстве обороны страны, передает RTÉ .
Сначала предполагалось, что тренировки будут включать разминирование, боевую медицину и другую нелетальную поддержку, но теперь ведомство заявило, что войска также будут привлечены к тренировкам по огневой подготовке.
В то же время, в правительстве подчеркнули, что не поставляют и не намерены поставлять Украине ни одного вооружения.
"Политика военного нейтралитета Ирландии характеризуется нашим неучастием в военных союзах, соглашениях о совместной или взаимной обороне", – говорится в заявлении.
"Предоставление солдатам базовой военной военной подготовки, в том числе лидерства и строевой подготовки, не влияет на эту политику военного нейтралитета", - подчеркнул правительство страны.
По словам депутата Палаты представителей Колма Брофи, Ирландия обеспечивает Киев "очень базовой военной подготовкой, чтобы перевести солдат из гражданской жизни в украинскую армию".
Он подчеркнул, что это осуществляется "в рамках признания военного нейтралитета" Ирландии, а также "признания политической поддержки Украины" Дублином.
- В июле премьер-министр Ирландии посетил Бучу и встретился с президентом Владимиром Зеленским.
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