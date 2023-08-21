Об этом заявили в министерстве обороны страны, передает RTÉ .

Сначала предполагалось, что тренировки будут включать разминирование, боевую медицину и другую нелетальную поддержку, но теперь ведомство заявило, что войска также будут привлечены к тренировкам по огневой подготовке.

В то же время, в правительстве подчеркнули, что не поставляют и не намерены поставлять Украине ни одного вооружения.

"Политика военного нейтралитета Ирландии характеризуется нашим неучастием в военных союзах, соглашениях о совместной или взаимной обороне", – говорится в заявлении.

"Предоставление солдатам базовой военной военной подготовки, в том числе лидерства и строевой подготовки, не влияет на эту политику военного нейтралитета", - подчеркнул правительство страны.

По словам депутата Палаты представителей Колма Брофи, Ирландия обеспечивает Киев "очень базовой военной подготовкой, чтобы перевести солдат из гражданской жизни в украинскую армию".

Он подчеркнул, что это осуществляется "в рамках признания военного нейтралитета" Ирландии, а также "признания политической поддержки Украины" Дублином.