Об этом она написала в Twitter.

"Сильный голос Ирландии по поводу военных преступлений и геноцида России в Украине придает нам силы. Обсуждали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Спасибо за обязательство быть нашим защитником в ЕС", - отметила вице-премьер.

Лидеры Европейского Союза подтвердили готовность рассмотреть на своем следующем саммите, запланированном на июнь, заявку Украины на членство в ЕС.

Президент Румынии Клаус Иоганнис на заседании Евросовета призвал страны Евросоюза поддержать вступление Молдовы, Украины и Грузии в ЕС.