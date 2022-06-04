Ирландия обязалась быть адвокатом Украины в ЕС, - Стефанишина
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Ирландия обязалась быть защитником Украины в Евросоюзе
Об этом она написала в Twitter.
"Сильный голос Ирландии по поводу военных преступлений и геноцида России в Украине придает нам силы. Обсуждали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Спасибо за обязательство быть нашим защитником в ЕС", - отметила вице-премьер.
- Лидеры Европейского Союза подтвердили готовность рассмотреть на своем следующем саммите, запланированном на июнь, заявку Украины на членство в ЕС.
- Президент Румынии Клаус Иоганнис на заседании Евросовета призвал страны Евросоюза поддержать вступление Молдовы, Украины и Грузии в ЕС.
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