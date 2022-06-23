Об этом пишет The Journal.

Издание сообщает, что между независимым экспертом Кэрол Нолан и министром произошли споры по вопросам иммиграции.

Нолан спросил министра, "проводило ли правительство оценку способности государства предоставлять жилье своим гражданам в свете огромного роста иммиграции, международной защиты и просьб о предоставлении убежища".

О'Брайен сказал, что правительство было "очень четким, особенно в отношении нашего ответа нашим друзьям из Украины".

"Мы примем столько украинских граждан, которые спасаются от жестокой войны, сколько имеем. Мы не будем вводить никаких ограничений по этому поводу", - добавил он.

По его словам, правительственный план "Жилье для всех" надежный и обеспечит жильем всех.

Издание сообщает, что в Ирландию прибыли около 36 тысяч человек из Украины.

2 июня Ирландия приняла резолюцию, в которой признала полномасштабное вторжение РФ в Украину актом геноцида.

4 июня вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Ирландия обязалась быть защитником Украины в Евросоюзе.

22 июня Ирландия заморозила активы на сумму €1,72 млрд, которые связывают с находящимися под санкциями российскими физическими и юридическими лицами.

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