Ирландия не будет ущемлять прием украинских беженцев, - министр
Министр жилищного строительства Ирландии Дарра О'Брайен сказал, что страна не будет устанавливать ограничения количества и будет принимать всех беженцев из Украины
Об этом пишет The Journal.
Издание сообщает, что между независимым экспертом Кэрол Нолан и министром произошли споры по вопросам иммиграции.
Нолан спросил министра, "проводило ли правительство оценку способности государства предоставлять жилье своим гражданам в свете огромного роста иммиграции, международной защиты и просьб о предоставлении убежища".
О'Брайен сказал, что правительство было "очень четким, особенно в отношении нашего ответа нашим друзьям из Украины".
"Мы примем столько украинских граждан, которые спасаются от жестокой войны, сколько имеем. Мы не будем вводить никаких ограничений по этому поводу", - добавил он.
По его словам, правительственный план "Жилье для всех" надежный и обеспечит жильем всех.
Издание сообщает, что в Ирландию прибыли около 36 тысяч человек из Украины.
- 2 июня Ирландия приняла резолюцию, в которой признала полномасштабное вторжение РФ в Украину актом геноцида.
- 4 июня вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Ирландия обязалась быть защитником Украины в Евросоюзе.
- 22 июня Ирландия заморозила активы на сумму €1,72 млрд, которые связывают с находящимися под санкциями российскими физическими и юридическими лицами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.34
Покупка 34.34Продажа 35.09
-
EUR
Покупка 35.92Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное