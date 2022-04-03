Ирландия готова настаивать на новых санкциях для РФ, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой МИД Ирландии Саймоном Ковени
Об этом он написал в Twitter.
"Проинформировал об ужасных российских военных преступлениях в Буче. Благодарен Ирландии за готовность настаивать на применении новых суровых санкций ЕС. Россия должна заплатить гораздо большую цену за свои зверства и садизм", - отметил Кулеба.
Читайте также : "Сделаю все, чтобы уморить голодом военную машину Путина", - Джонсон о зверствах РФ в Буче
- 3 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал миссию Гаагского суда приехать в Бучу для сбора доказательств совершения россиянами военных преступлений и преступлений против человечности.
- Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин ужесточит санкции против РФ после обнародования фото зверств оккупантов.
- В ответ на преступления России в Буче США готовят новый пакет санкций .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.36Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное