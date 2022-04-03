Ирландия готова настаивать на новых санкциях для РФ, - Кулеба

Об этом он написал в Twitter.

"Проинформировал об ужасных российских военных преступлениях в Буче. Благодарен Ирландии за готовность настаивать на применении новых суровых санкций ЕС. Россия должна заплатить гораздо большую цену за свои зверства и садизм", - отметил Кулеба.



Читайте также : "Сделаю все, чтобы уморить голодом военную машину Путина", - Джонсон о зверствах РФ в Буче

3 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал миссию Гаагского суда приехать в Бучу для сбора доказательств совершения россиянами военных преступлений и преступлений против человечности.

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин ужесточит санкции против РФ после обнародования фото зверств оккупантов.

В ответ на преступления России в Буче США готовят новый пакет санкций .