Об этом премьер-министр Ирландии Михол Мартин сказал на брифинге после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

После посещения Бородянки, Ирпеня и Бучи премьер-министр Ирландии поделился своими эмоциями.

"Использование террора против гражданского населения – это военные преступления. И те, кто отвечает за эти действия, кто давал эти указания, безусловно, будут привлечены к ответственности. Именно поэтому мы выделили дополнительное финансирование для международного суда, чтобы обеспечить дальнейшую работу по этим преступлениям" – сказал Михол Мартин.

Премьер-министр сообщил, что пообщался с местными жителями, которые рассказали ему о жестокости россиян во время оккупации и увидел фото жестокости армии РФ. Он также подчеркнул необходимость восстановления.

"Русская жестокая война против этой замечательной демократической страны – это большое нарушение международного права. Это нарушение всего того, за что стоит Ирландия, и мы с этим не будем мириться.

Ирландия будет помогать в восстановлении Украины, чтобы украинцы, которые вынуждены искать убежища в странах Европы, имели возможность вернуться в свои дома", – заявил премьер-министр Ирландии.

Ирландия продолжит поддерживать украинцев, которые будут приезжать, спасаясь от войны. Михол Мартин осудил РФ за продовольственный кризис: "Мы вообще не воспринимаем ситуацию, когда еда может использоваться в качестве инструмента войны. Мы будем делать все возможное для того, чтобы люди не пострадали от попытки превратить еду в оружие".

Мартин также заверил в дальнейшем сотрудничестве Ирландии и Украины.

6 июля премьер-министр Ирландии Михал Мартин начал поездку в Киев с посещения Бучи, Ирпеня и Бородянки.

6 июля премьер-министр Ирландии Михал Мартин прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским. Мартин заявил, что страна будет поддерживать Украину "перед лицом безнравственной и непровоцированной террористической войны России".

1 июля премьер Норвегии Йонас Гар Стере прибыл в Киев и встретился с Зеленским.

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