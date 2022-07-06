Ирландия будет помогать в восстановлении Украины, чтобы украинцы смогли вернуться домой, и продолжит поддержку спасающихся в Ирландии от войны, - Михол Мартин
Премьер-министр Ирландии выразил поддержку своего народа украинцам и подчеркнул, что будет помогать в восстановлении нашей страны, чтобы граждане могли вернуться домой
Об этом премьер-министр Ирландии Михол Мартин сказал на брифинге после встречи с президентом Владимиром Зеленским.
После посещения Бородянки, Ирпеня и Бучи премьер-министр Ирландии поделился своими эмоциями.
"Использование террора против гражданского населения – это военные преступления. И те, кто отвечает за эти действия, кто давал эти указания, безусловно, будут привлечены к ответственности. Именно поэтому мы выделили дополнительное финансирование для международного суда, чтобы обеспечить дальнейшую работу по этим преступлениям" – сказал Михол Мартин.
Премьер-министр сообщил, что пообщался с местными жителями, которые рассказали ему о жестокости россиян во время оккупации и увидел фото жестокости армии РФ. Он также подчеркнул необходимость восстановления.
"Русская жестокая война против этой замечательной демократической страны – это большое нарушение международного права. Это нарушение всего того, за что стоит Ирландия, и мы с этим не будем мириться.
Ирландия будет помогать в восстановлении Украины, чтобы украинцы, которые вынуждены искать убежища в странах Европы, имели возможность вернуться в свои дома", – заявил премьер-министр Ирландии.
Ирландия продолжит поддерживать украинцев, которые будут приезжать, спасаясь от войны. Михол Мартин осудил РФ за продовольственный кризис: "Мы вообще не воспринимаем ситуацию, когда еда может использоваться в качестве инструмента войны. Мы будем делать все возможное для того, чтобы люди не пострадали от попытки превратить еду в оружие".
Мартин также заверил в дальнейшем сотрудничестве Ирландии и Украины.
- 6 июля премьер-министр Ирландии Михал Мартин начал поездку в Киев с посещения Бучи, Ирпеня и Бородянки.
- 6 июля премьер-министр Ирландии Михал Мартин прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским. Мартин заявил, что страна будет поддерживать Украину "перед лицом безнравственной и непровоцированной террористической войны России".
- 1 июля премьер Норвегии Йонас Гар Стере прибыл в Киев и встретился с Зеленским.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.02
-
EUR
Покупка 34.92Продажа 36.2
- Актуальное
- Важное