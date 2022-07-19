Ирину Венедиктову уволили с должности генерального прокурора
За увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины проголосовала Верховная Рада
Об этом сообщил политический эксперт Андрей Смолий в телеграмме.
"Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой как генпрокурора Украины. За - 264 депутата", - написал Смолий.
Он отметил, что Ирина Венедиктова присутствовала на заседании.
- 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора.
- После этого Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об уходе Венедиктовой с должности генерального прокурора.
- Комитет Верховной Рады 19 июля только со второй попытки смог собраться на заседание по увольнению Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.
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