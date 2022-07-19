Об этом сообщил политический эксперт Андрей Смолий в телеграмме.

"Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой как генпрокурора Украины. За - 264 депутата", - написал Смолий.

Он отметил, что Ирина Венедиктова присутствовала на заседании.

17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора.

После этого Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об уходе Венедиктовой с должности генерального прокурора.

Комитет Верховной Рады 19 июля только со второй попытки смог собраться на заседание по увольнению Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.

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