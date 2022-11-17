Ирину Венедиктову назначили послом Украины в Швейцарии
Бывшая генпрокурор Ирина Венедиктова была назначена послом Украины в Швейцарии, соответствующий указ издан 17 ноября
Соответствующий указ президента Украины №786/2022 опубликован в интернет-представительстве главы государства.
Согласно указу, Ирина Венедиктова назначена чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарской Конфедерации.
- Ранее в августе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что подписал представление президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении бывшей генпрокурора Ирины Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.
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