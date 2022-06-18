Ирина Верещук возглавит штаб по защите прав депортированных
Кабинет министров Украины создал Координационный штаб по защите прав депортированных. Возглавит его вице-премьер Ирина Верещук
Об этом сообщает Урядовий портал.Правительство создало Координационный штаб по вопросам защиты прав лиц, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией против Украины, а также утвердило Положение о нем.
"Председателем Координационного штаба определен Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. В состав штаба вошли Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, представители центральных органов исполнительной власти, силовых структур и другие.
Основными задачами Координационного штаба является содействие деятельности по защите прав депортированных между всеми заинтересованными сторонами, а также определение путей и способов решения проблемных вопросов в отношении таких лиц", – говорится в сообщении.
- Напомним, как ранее заявляла Верещук, "приговоренные" в "ДНР" к смертной казни иностранные военные ВСУ рано или поздно будут освобождены.
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