Ирина Верещук возглавит штаб по защите прав депортированных

Об этом сообщает Урядовий портал.

Правительство создало Координационный штаб по вопросам защиты прав лиц, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией против Украины, а также утвердило Положение о нем.

"Председателем Координационного штаба определен Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. В состав штаба вошли Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, представители центральных органов исполнительной власти, силовых структур и другие.

Основными задачами Координационного штаба является содействие деятельности по защите прав депортированных между всеми заинтересованными сторонами, а также определение путей и способов решения проблемных вопросов в отношении таких лиц", – говорится в сообщении.