Об этом сообщила вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире единого информационного марафона.

Именно местные власти оценивают ситуацию в конкретном регионе и делают выводы: могут ли люди безопасно там проживать в течение этого осенне-зимнего периода. При этом учитываются как риски обстрелов, так и состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры.

По словам вице-премьера, в настоящее время продолжается обязательная эвакуация из Донбасса.

На сегодняшний день опасными могут быть только отдельные части Харьковской, Николаевской и Запорожской областей. Именно там могут объявить обязательную эвакуацию . При этом речь идет не о целях области, а лишь об отдельных их районах.

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