Ирина Верещук уточнила, кто именно может принимать решение об обязательной эвакуации
Областные военные администрации могут только делать обращение по поводу обязательной эвакуации, но окончательное решение принимают на местах
Об этом сообщила вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире единого информационного марафона.
Именно местные власти оценивают ситуацию в конкретном регионе и делают выводы: могут ли люди безопасно там проживать в течение этого осенне-зимнего периода. При этом учитываются как риски обстрелов, так и состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры.
По словам вице-премьера, в настоящее время продолжается обязательная эвакуация из Донбасса.
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На сегодняшний день опасными могут быть только отдельные части Харьковской, Николаевской и Запорожской областей. Именно там могут объявить обязательную эвакуацию . При этом речь идет не о целях области, а лишь об отдельных их районах.
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