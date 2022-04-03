Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров 3 апреля
В Украине 3 апреля запланирована эвакуация мариупольцев и жителей Луганской области
Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук во время видеообращения.
В настоящее время 17 автобусов, из которых 10 будут эвакуировать мариупольцев и жителей Бердянска, находятся вблизи города.
"Если автобусы не пропустят въехать в город, мы просим людей подойти к блокпосту на въезде в город. Там они будут вас ждать", - сказала министр.
Еще 7 автобусов в сопровождении Международного Красного креста попытаются подъехать поближе к Мариуполю. Также разрешили уезжать собственным транспортом.
В Луганской области планируется эвакуация населения из Северодонецка, Рубежного, Лисичанская, Кременной, Попасной и Нижнего. Украина ожидает режима прекращения огня со стороны российских войск.
- Напомним, в "Укрзализныци" обнародовали детальное расписание дополнительных эвакуационных поездов на 3 апреля.
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