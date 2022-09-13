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Ирина Геращенко: "Включение депутатов от ОПЗЖ и партии Шария в эфир марафона – это ползучая легализация пророссийских сил"

13 сентября, 2022 вторник
17:10
Общество Ирина Геращенко

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко обратила внимание на то, что представители бывшей пророссийской фракции ОПЗЖ и партии Шария появляются в эфире марафона "Единые новости".

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко обратила внимание на то, что представители бывшей пророссийской фракции ОПЗЖ и партии Шария появляются в эфире марафона "Единые новости ".

Об этом Ирина Геращенко написала в своем телеграм-канале .

"Национальный марафон. Канал РАДА. Госпожа Плачкова из бывшей ОПЗЖ, а теперь "Восстановление" плачется о разрушении украинских городов и поселков. За неделю до войны госпожа Плачкова призвала не демонизировать Россию. И если ОПЗЖ запретили, то как так, что ее представители снова желанные гости в цензурированном Банковой эфире?" – замечает Геращенко.

"А в слоте "Суспільного" ведущие включают представителей партии Шария из освобожденного Купянска! Ну это же безумие! Наши партийцы с Харьковщины, которые с первого дня мобилизовались в ВСУ, просто в шоке", – пишет народный депутат.

Геращенко добавляет, что общество требует наказания для коллаборантов и предателей, суды закрывают партии, давшие наибольший процент отбросов, сотрудничавших с оккупационными режимами. А в это время на государственных телеканалах – представители запрещенных партий "уже переобулись в воздухе в сине-желтые тапочки и отрабатывают лояльность".

"Включение ОПЗЖ в эфир марафона в слоте РАДА стало ежедневным. Теперь эти господа, которые за день до войны обвиняли Украину в "недоговороспособности", учат нас, как готовиться к зиме", – возмутилась Ирина Геращенко.

"Я понимаю, что власти должны раздавать плюшки, или как там у них это называется, за лояльность и голосование. Но всему есть предел! "Европейская Солидарность" выступает с решительным протестом ползучей легализации запрещенной партии", - подчеркнула сопредседатель фракции "ЕС".

Она убеждена, что члены ОПЗЖ должны отвечать за то, что годами продвигали российские нарративы.

"Если мы говорим о том, что все россияне должны понести ответственность за политику Путина, то и все опэзэжисты должны понести моральную и политическую ответственность за то, что их партия стала гнездом коллаборантов и предателей, что их вожди ездили на поклон в Кремль и все они годами продвигали пророссийскую повестку дня", – считает Геращенко.

"Канал "Рада" полностью цензурируется министерством цензуры и Банковой, определяющим информационную политику марафона, где не осталось парламента, где черные списки на проукраинских политиков и партии. Канал превратился в неприхотливую, беспринципную пропагандистскую телебудку", - констатирует народный депутат.

"Журналистам с каналов Медведчука не привыкать приглашать своих вчерашних постоянных гостей. Но ведь другим должно быть хоть немного стыдно? Ваши коллеги Александр Махов, Алексей Юрченко погибли на фронте. Вам ничего не машает предавать их память в тылу? Нет слов!" – пишет Ирина Геращенко.

"Нам нужна серьезная общественная дискуссия по поводу ответственности СМИ и медиагигиены в марафоне. Это нужно решительно остановить", – резюмирует Геращенко.

  • 12 сентября телеканал "Рада" пригласил к разговору в эфире совместного телемарафона "Единые новости" народного депутата Анатолия Бурмича, который был избран от "Оппозиционной платформы - За жизнь", а сейчас входит в депутатскую группу "Восстановление Украины"

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