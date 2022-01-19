Ирина Геращенко: требуем от полиции прекратить силовое противостояние с гражданами возле Печерского суда

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.



"Вблизи Печерского судилища так называемая реформированная полиция превращается в беркутню и начала силовое противостояние с мирными протестующими. Они пытаются снести палатки, в которых раздают чай протестующим. Палатки на Майдане мешали властям в 2013, и полиция пыталась тогда их зачистить. Требуем от полиции и противостояние", - сказала Геращенко.



"Набежала целая куча "космонавтов", начали провоцировать, попытались забрать палатки, начали толкать ветеранов АТО, началась толчея. Обратите внимание - здесь половина парней в амуниции, пытаются вытеснить нас с площади, толкают женщин, посмотрите, что происходит у палаток. Какой-то стыд. Это называется наша полиция, которая существует за налоги народа, то есть полиция в эту секунду стоит на страже "беспредела", того "беспредела", который устраивает "зеленая власть", - заявил ветеран АТО Алексей Петров.



"Мы - мирная акция. Мы не впервые приходим на акции, никогда не было провокаций, всегда находили взаимопонимание с полицией. Но это было всегда, сейчас, пожалуй, задача у силовиков другая", - сказал Петров.

Напомним, 19 января в 14:00 в Печерском райсуде Киева запланировано продолжение заседания по избранию меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко по делу о госизмене.