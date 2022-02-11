Ирина Геращенко: Силовики возле Апелляционного суда блокируют площадь и препятствуют народным депутатам

"Сегодня в Апелляционном суде Генпрокуратура и ГБР имени Банковой обжалуют меру пресечения Петру Порошенко, Зеленский не успокоился и требует ареста или миллиард гривен задатка", - напомнила Геращенко.



"Как сообщают мои коллеги, народные депутаты, которые уже находятся возле суда, полиция тоже "заряжена" и с 5 утра заблокировала площадь", - пишет Геращенко.









"Утром произошла потасовка между полицейскими и несколькими нардепами. В частности, полицейские отказываются показать удостоверение, грубо толкнули Михаила Бондаря, травмировав ему ногу", - сообщила народный депутат.

"Несмотря на то, что "Европейская Солидарность" подала накануне все соответствующие заявки на мирную акцию протеста, полиция блокирует машины сторонников, ведет себя агрессивно", - констатирует Ирина Геращенко.