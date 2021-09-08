Ирина Геращенко призвала немедленно создать ВСК по "вагнергейту"

Об этом с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, передает "Европейская солидарность".

По ее словам, спецоперация должна войти в золотой фонд украинских спецслужб, к ней были привлечены страны НАТО, в частности, спецслужбы США.

"Я хочу напомнить, что частная армия вагнеровцев - это по сути армия Путина. Потому что в РФ даже в ЖЭКи назначают по представлению Кремля. Все серийные убийцы находятся там на карандаше ФСБ и выполняют свои страшные преступления на Донбассе - в том числе и сбивание МН-17 - исключительно с санкции Путина. И сейчас, когда в Гааге продолжается суд по сбиванию МН-17, украинская власть подло подыграла Путину, когда отдала Цемаха, одного из главных свидетелей. А потом передала Лукашенко - Путину полную информацию о 33 убийцах, которых должны были задержать на территории Украины и которые стали бы свидетелями преступлений Путина ", - отмечает Ирина Геращенко.

Она уточнила, что это именно та информация, которую "Европейская Солидарность" обнародовала год назад в сессионном зале, требуя создать временную следственную комиссию за измену наших спецслужбистов в высоких кабинетах Банковой.

"Напомню, что Банковая, ее приспешники и все "слуги" нам год рассказывали, что никакой операции не было. Затем они начали рассказывать, что там что-то такое было, но ее не срывали. Затем Зеленский дал явку с повинной, когда признался, что именно он рассказал Лукашенко все подробности этой операции ", - сказала Геращенко.

Она отметила, что операция с Чаусом, к которой были причастны украинские спецслужбы, которых заставила Банковая опозориться и в соседнем дружественном государстве похитить коррупционера, - это продолжение операции по вагнеровцам, для того чтобы отвлечь внимание.

"Мы настаиваем, чтобы вы прекратили играть с этим, со всеми этими своими прикормленными ВСК, и создали ВСК по вагнеровцам. Потому что это измена наших спецслужб, это измена нашей армии Верховным Главнокомандующим и его прихвостнями", - подытожила Ирина Геращенко.