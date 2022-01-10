Ирина Геращенко обнародовала ответ Стефанчука: в Верховной Раде отсутствуют документы по подозрению Порошенко
Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко обнародовала официальный ответ главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука на запрос о подозрении Порошенко
"Очередная констатация лжи ГБР и ГПУ по так называемому "делу Петра Порошенко" и грубому нарушению закона. В конце декабря мы обратились к главе ВР Руслану Стефанчуку с запросом, получал ли он официальную информацию о якобы вручении "подозрения" Пятому президенту Украины. Уважаемый господин спикер проинформировал нас с Артуром Герасимовым, что ничего подобного не получал", - напомнила Геращенко.
"В тот же день репрессивные органы выдали лживую информацию, что якобы ГПУ еще 20 декабря направил в ВР соответствующее письмо. И вот имеем официальный ответ от председателя ВР, который по состоянию на 29 декабря никаких сообщений от репрессивных органов не получал", - констатирует Ирина Геращенко.
Как известно, согласно статье 482-2 УПК Украины орган или должностные лица, уведомившие народного депутата Украины о подозрении, обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом председателю Верховной Рады Украины.
"Лжецы. Фальсификаторы. Служки Банковой. Это я о ГПУ и ГБР. Господину председателю спасибо за честный ответ", - резюмирует сопредседатель фракции.
- Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля с временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донетчины.
- 17 декабря ГБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что "не видит резонанса" в объявлении подозрения Порошенко.
- США отметили важность верховенства права, а не политических мотивов в ситуации с подозрением Порошенко.
- ЕС отметил приоритетность беспристрастного правосудия, пообещав отслеживать ситуацию с подозрением Порошенко.
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