Ирина Геращенко обнародовала ответ Стефанчука: в Верховной Раде отсутствуют документы по подозрению Порошенко

"Очередная констатация лжи ГБР и ГПУ по так называемому "делу Петра Порошенко" и грубому нарушению закона. В конце декабря мы обратились к главе ВР Руслану Стефанчуку с запросом, получал ли он официальную информацию о якобы вручении "подозрения" Пятому президенту Украины. Уважаемый господин спикер проинформировал нас с Артуром Герасимовым, что ничего подобного не получал", - напомнила Геращенко.

"В тот же день репрессивные органы выдали лживую информацию, что якобы ГПУ еще 20 декабря направил в ВР соответствующее письмо. И вот имеем официальный ответ от председателя ВР, который по состоянию на 29 декабря никаких сообщений от репрессивных органов не получал", - констатирует Ирина Геращенко.





Как известно, согласно статье 482-2 УПК Украины орган или должностные лица, уведомившие народного депутата Украины о подозрении, обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом председателю Верховной Рады Украины.

"Лжецы. Фальсификаторы. Служки Банковой. Это я о ГПУ и ГБР. Господину председателю спасибо за честный ответ", - резюмирует сопредседатель фракции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb