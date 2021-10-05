Ирина Геращенко: наконец Зеленский и его схемы отмывания грязных денег Коломойского - на первых полосах мировых изданий

Об этом с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко. Она подчеркнула - говорится об отмывании структурами Зеленского денег, которые олигарх Коломойский вывел из ПриватБанка.



«Зеленский всю жизнь мечтал попасть на страницы мировых СМИ. Мечты сбываются. И сегодня «зеленый барыга» и «оффшорный президент» - на первых страницах BBC, Guardian, Washington Post », - констатирует Геращенко.



«Речь о том, что было выведено преступным путем более 40 миллионов долларов из ПриватБанка, куда государство для рефинансу влила 155 млрд гривен», - напомнила Геращенко.



«И поэтому, дорогие пенсионеры, когда вы спрашиваете, а почему у вас пенсия 1700 гривен, спросите об этом в "оффшорного президента". Который согласно расследованию моего коллеги Владимира Арьева за 5 тяжелых лет оплатил знаете сколько налогов? В 2014 году - ноль. В 2015 году - 3000 гривен. А за пять тяжелых лет, перед своим президентством этот «очень успешный бизнесмен» и «зеленый барыга» оплатил из 10 компаний только миллион 300 гривен налогов »- напомнила сопредседатель фракции.



«Возбудят ли правоохранительные органы уголовные дела против« оффшорного президента »? Очевидно, что нет, потому что все они тусовались на дискотеке в Трускавце ", - напомнила Геращенко.



Она также отметила, что Зеленский в Трускавце признался в том, что именно он позвонил белорусскому диктатору Лукашенко и сообщил о «вагнеривцах».



«Там он признался еще и в государственном преступлении, в том, что именно он позвонил Лукашенко и рассказал, что вагнеровцы заехали на его территорию. А его бывшая прессекретарка на олигархическому канале пошла дальше: она сказала, что Лукашенко в разговоре с «зеленым барыгой» еще обещал обязательно отдать вагнеровцев. Поэтому речь идет и о государственной измене. Будет ли этому посвящено СНБО? Очевидно, что нет », - резюмирует Ирина Геращенко.