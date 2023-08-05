Ирина Геращенко: медики на передовой просят не за себя, а за военных – им нужны дроны, тепловизоры, снаряды
Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко обнародовала фотографии со стабилизационного пункта недалеко от Бахмута
Ирина Геращенко поделилась фотографиями на своем телеграм-канале.
"В стабилизационном центре, расположенном в сельской амбулатории на Бахмутском направлении, после недель пекла пару последних дней некоторое затишье. Завезли с Марией Ионовой перевязочные материалы и немного медикаментов, ну и куда же без "Киевского торта". Нас угощают горячей кукурузой, медики, вернувшиеся с дежурства на линии фронта, спят, их коллеги рассказывают депутату Европарламента Виоле фон Крамон о самых страшных на этом направлении зиме-весне", – пишет Геращенко.Ирина Геращенко вместе с коллегой по фракции Марией Ионовой и депутатом Европарламента Виолой фон Крамон привезли сюда помощь.
"Владимиру Веселовскому 36 лет, у него замечательный английский. В мирной жизни – детский ортопед, директор частной клиники во Франковске. Уже 1,5 года он здесь, как и его коллеги из Тернополя, Хмельницкого, Киева. Здесь постоянные обстрелы, а месяц назад "грады" упали в нескольких метрах от госпиталя, выбив окна и повредив фасады", - отмечает депутат.
"Ребята рассказывают о своих наработанных техниках реанимации, сколько минут могут делать искусственное дыхание и в каких условиях приходится работать, чтобы спасти наших воинов. Здесь нужно больше современных скорых. Но медики просят не за себя, а за ребят на передовой. Дроны, тепловизоры, снаряды, то, что убережет нашим воинам жизнь. Рада, что наши европейские друзья не побоялись приехать сюда, в 10 км от линии фронта, чтобы увидеть правду самим. Хочу, чтобы все наши воины жили! Для этого нужно больше оружия", – резюмирует Ирина Геращенко.
Ранее стало известно , что депутат Европейского парламента, вице-председатель Парламентского комитета ассоциации "Украина - ЕС" Виола фон Крамон вместе с Ириной Геращенко и Марией Ионовой побывала на Донетчине.
"Мы говорили об оружии, что его нужно гораздо больше и оно нужно сейчас. И когда такие просьбы звучат из уст военных, в 10 км от фронта, уверена, это будет иметь больший эффект. Виола до 2022-го года неоднократно бывала на Донбассе. Она шокирована разрушениями Краматорска и окрестных поселков. Европарламент должен знать правду о геноциде, который россияне устроили украинцам", – отмечает глава фракции.
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время встречи с Виолой фон Крамон обсудил состояние выполнения Украиной условий Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении и стратегическом значении соответствующего положительного решения лидерами ЕС до конца 2023 года.
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