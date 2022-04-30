Ирина Геращенко: ленд-лиз для Украины – это результат последовательной государственной политики, начиная с 2014 года

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook. Она также напомнила, что впервые о необходимости ленд-лиза для Украины заявил Петр Порошенко в мае 2014 года, передает Еспресо.TV .



"У победы всегда много родителей. Но до победы еще далеко. Украина у нас одна! Победа должна быть общей, на всех фронтах, в том числе – на дипломатическом", - считает Геращенко.



"Наша команда настаивала на необходимости военной помощи Запада и говорила о ленд-лизе с 2014-го. И если во внешней политике есть преемственность, то – слава Богу. Если Зеленский боролся за ленд-лиз, как до того – Порошенко – так и имеет быть во внешней политике. И это можно только приветствовать", - отмечает народный депутат.



"Вода камень точит, а постоянная работа с западными партнерами способна изменить самые консервативные взгляды. Если все украинские политики, президенты, депутаты будут говорить с миром в один голос, это только усилит Украину", - убеждена Ирина Геращенко.



"Мы - государственники. Мы продолжим делать свое. Потому что Украина у нас одна. И слава Богу, что наконец-то ленд-лиз - наш! Не партийный, не чей-то, а трудно полученный для страны. Теперь принципиально - эффективность и прозрачность использования западной помощи" , – пишет Геращенко.



"И слава ВСУ! Их подвиг, их жертвенность, на самом деле – самый высокий вклад в поддержку Украины", - отмечает сопредседатель фракции "Европейская солидарность".





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