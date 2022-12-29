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Ирина Геращенко: консультации будущих послов в профильном комитете ВР отменил предатель-Янукович, должны их вернуть

29 декабря, 2022 четверг
16:38
Общество Ирина Геращенко

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в закон "О дипломатической службе" по усовершенствованию порядка назначения на должности дипломатической службы

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своем телеграм-канале.

Проект #8314 от 28.12.2022, зарегистрированный в парламенте, предусматривает обязательные консультации будущих послов в профильном парламентском комитете. Решение комитета будет носить рекомендательный характер.

"Такая система хорошо себя зарекомендовала при президенте Ющенко. Предатель Янукович ее отменил", – напомнила Геращенко.

"Примечательно, что, несмотря на то, что документ был открыт для подписания всем нардепам и я лично сбросила его в чат комитета иностранных дел, ни один из "слуг" его не подписал. Это - о субъектности парламента и самого комитета, умноженного на ноль" , – отмечает народная депутат.

"Мы также предлагаем пригласить на первое заседание комитета в январе новую госпожу посла в Болгарии. Тем более такая практика обмена мнениями с новыми послами пока работает. У нас были замечательные и профессиональные разговоры с нашими послами Алексеем Макеевым, Сергеем Кислицей, Оксаной Маркаровой и другими дипломатами перед их отправкой в место аккредитации", – констатирует Геращенко.

"С нетерпением жду обмена мнениями о Болгарии, межпарламентском сотрудничестве, поддержке оружием и других аспектах с новоназначенной госпожой послом", - добавила Ирина Геращенко.

  • 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в Республике Болгария, Латвийской Республике и Королевстве Бахрейн. Впоследствии стало известно, что новая госпожа посол в Болгарии не имеет профильного образования и соответствующего опыта, а работала сексологом-консультантом.

  • 26 декабря Зеленский назначил послов Украины в Аргентине и Нигерии

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