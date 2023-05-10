Ирина Геращенко: Европейская народная партия призвала НАТО в ближайшее время дать Украине членство в Альянсе

Об этом в Facebook пишет сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Группа ЕНП ожидает, что будущие саммиты в Вильнюсе и Вашингтоне проложат путь для предоставления Украине приглашения присоединиться к НАТО, а процесс вступления начнется после окончания войны и будет завершен как можно скорее", – говорится в специальном заявлении ЕНП в Европарламенте.

Будущее членство Украины в НАТО усилит военный потенциал НАТО, уверены в ЕНП. Украинские Вооруженные Силы, испытанные в боях и оснащенные Западом, обеспечат значительную добавленную военную ценность НАТО.

Во-вторых, членство Украины в Альянсе объединит коллективный Запад вокруг более широкой повестки дня, чтобы гарантировать устойчивый мир на европейском континенте, поскольку зона стабильных неагрессивных демократий будет еще больше расширена на восток.

В-третьих, имея Украину как члена НАТО, мы были бы в состоянии предотвратить любую будущую возможную агрессивную месть.

В-четвертых, это позволит остановить российский неоимперский экспансионизм и тем самым способствовать дискуссии о фундаментальных изменениях российской политики внутри страны.

Приглашение для Украины стать членом НАТО дало бы мощнейший сигнал Путину и самым ожесточенным имперским ястребам в России, чтобы они наконец осознали, что Украина для них больше недостижима. Долгосрочная стабильность через восстановленную демократию в постпутинской России имеет решающее значение для устойчивого мира и предотвращения будущих агрессий в Европе. Это требует, чтобы имперская мечта Путина потерпела поражение на поле боя и не дала ей восстановиться в будущем, – говорится в заявлении ЕНП.

Сильная и надежная перспектива членства Украины в НАТО может повлиять на расчеты России и убедить российские власти выйти из Украины, создав условия для продолжительного мира на европейском континенте. Поэтому в интересах Запада в ближайшее время предоставить Украине членство в НАТО.

"НАТО должно подтвердить свою непоколебимую поддержку перспективы членства Украины и направить четкий сигнал о том, что Альянс придерживается своей политики "открытых дверей"", - подчеркивают в ЕНП.

"Очень важная позиция. На прошлой неделе на Политассамблее ЕРР в Мюнхене мы с коллегами из "Европейской Солидарности" во всех выступлениях ставили вопрос принципиальности вступления Украины в НАТО для безопасности континента", – пишет Ирина Геращенко.