Ирина Фриз: не позорьте ССО, народ Украины должен узнать имена настоящих покровителей Трубицына
Народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз требует от власти прекратить прикрывать репутацией Сил Специальных Операций оборудку по бегству за границу "слуги" Трубицына
Об этом сообщает сайт "Европейской солидарности" .
"Когда я вместе с членами рабочей группы, которую возглавляла, работала над созданием Сил Специальных Операций, мы брали образец ССО Соединенных Штатов Америки. Понимали, что должен быть специальный вид сил, способных проводить рискованные, тайные и чрезвычайно сложные спецоперации на линии фронта и в тылу врага", – напомнила Фриз в Facebook .
"Законодательно нам удалось это сделать. Украинские защитники из ССО наносят невероятный вред врагу. Это бойцы, работающие на грани: возможностей, напряжения, рисков", – пишет народный депутат.
"Как та, кого называли "мамой ССО", я взбешена тем, как отдельные лица, не сделавшие для государства ничего, порочат имя подразделений ССО, прикрываясь их авторитетом. Коррупционер Трубицын уехал за границу, чтобы избежать наказания за свои коррупционные преступления. Власть ради сохранения лица перед силами обороны, обществом и партнерами, должна запросить экстрадицию этого лица и публично провести процесс по его наказанию. ", – возмутилась Фриз.
Ирина Фриз убеждена: народ Украины должен узнать имена всех покровителей Трубицына. "Мне непонятна позиция Командующего ССО ВСУ, который дал согласие включить коррупционера в список лиц для выезда за границу, осквернив честь быть руководителем элитного подразделения. Хочу услышать официальные объяснения", – пишет Фриз.
- Ранее журналисты "Схем" сообщили , что разоблаченный на взятке бежавший за границу киевский депутат Владислав Трубицын смог выехать из Украины с помощью письма от руководителя военной разведки Кирилла Буданова.
- Представители Сил спецопераций в комментарии "Схемам" заявили, что Буданов подписал письмо на выезд Трубицына по просьбе ССО.
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