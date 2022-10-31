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Ирина Федишин – интересные факты из жизни артистки

31 октября, 2022 понедельник
16:44
Культура

Ирина Челнык (Федишин) - украинская певица, которая работает в жанре попмузыки, родилась в творческой семье 1 февраля 1987 года в городе Львов

Жизнь как музыка

В совсем юном возрасте Иринка решила заняться музыкой и поступила в музыкальную школу. Ее сразу приняли в четвертый класс. Школу окончила с отличием. С детства до сих пор - вся жизнь Ирины Федишин связана с музыкой. Несмотря на полученное экономическое образование, девушка не пропускала частные уроки по вокалу и музыке. Ирина Федишин систематически принимала участие в различных конкурсах и фестивалях. Как результат – всегда получала призы. В 2005 году певица выступила в полуфинале нац. конкурса Евровидения. В 2006 и 2009 гг. Ирина была приглашена для участия в концертной программе "Шлягер года".

Голос страны

В 2018 году певица приняла участие в 8-м сезоне "Голоса країни" (песенный конкурс в Украине, - ред.). На "слепых" прослушиваниях исполнила собственную песню "Малесенькі долоньки". К ней сразу повернулись кресла всех 4 тренеров. Федишин выбрала команду Джамалы. Во время вокальных боев спела песню "Ты забув про мене" известной группы "Vivienne Mort".

Но напоследок, исполнив в нокаутах песню Ирины Билык - "Пробач", Ирина Федишин не попала в этап прямых эфиров.

Скандалы

От Украины Ирина Федишин была членом жюри на песенном конкурсе "Евровидение-2022". Результат работы жюри вызвал скандал в Украине из-за низких баллов, выставленных литовскому и польскому исполнителям. Ирина Федишин не скрывает, что образ жизни сообществ ЛГБТ считает большим грехом. Она рассказала, что на "Евровидении" присутствовали в большом количестве представители ЛГБТ-сообществ. Поэтому ей было тяжело, но она "абстрагировалась".

Волонтерство

Ирина Федишин вместе со своими детьми плетет маскировочные сетки на фронт. В своем Instagram артистка показала этот процесс.

Певица активно ездит с концертами по Украине и за границу, чтобы собирать средства в помощь ВСУ.
"На сумму, 16 600 €, переданную мне от организаторов благотворительного мероприятия, приобретены: скорая помощь, два внедорожника, квадрокоптер и 5 генераторов", - рассказала певица на своей странице в Инстаграм.

"56-й и 57-й автомобили отправлены в ВСУ. На этот раз за собранные средства с концерта в Жироне / Sant Gregori удалось приобрести два автомобиля. Один из них передан для эвакуации раненых и помощи на Донецком направлении 103 ТРО, другой отправлен на часть А 3137, также Донецкое направление. Защитные шлемы высшего класса защиты, которые отправили по запросам. За часть средств удалось отремонтировать 2 автомобиля для военных из Курахова и Авдеевки.
Благодарна всем, кто не устает приближать нашу Победу", - сообщает на своей странице в Инстаграм певица.

Песни после 24 февраля 2022 года

"Розстріляна весна (БУЧА)" (2022).

Ирина Федишин посвятила эту песню пострадавшим от оккупации в Буче.

Я живий (2022)

"Всем тем, кто борется за Украину, кто в плену посвящается. Без вас не было бы ничего. Ждем от вас каждый день слова "Я живий", - написала Ирина на своем официальном Ютюб-канале.

Текст песни "Я живий" цепляет за душу каждого украинца. Ведь сегодня эти слова самые дорогие для каждого украинца.

Я придумала тебе задовго до,
Ти до мене залишив свої сліди,
Я тебе люблю сьогодні, як ніхто!
Я тебе кохаю завтра і завжди!
Моє море хвилювалось не раз,
Твоє небо не виднілось із-за хмар,
Ми зустрілись в нетакий для щастя час,
Але ця любов дана, як вищий дар!

Припев:

Напиши лише два слова: Я живий!        
На душі мені від цього так тепліше!     
Напиши лише два слова: Я живий!        
Так мало слів, та скільки в них любові!
 
Не ховай за війною почуттів,
Я чекаю - завтра буде день новий!
І почнеться ранок з найдорожчих слів,
Ти мені напишеш знову, що живий!
Моє море хвилювалось не раз,
Твоє небо не виднілось із-за хмар,
Ми зустрілись в нетакий для щастя час,
Але ця любов дана, як вищий дар!

Шоу-бізнес
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