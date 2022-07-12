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Главная война с Россией Иранцы смогут передать более примитивные беспилотники, чем те, что есть на вооружении россиян, — военный эксперт Киричевский
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Иранцы смогут передать более примитивные беспилотники, чем те, что есть на вооружении россиян, — военный эксперт Киричевский

12 июля, 2022 вторник
18:21
война с Россией

Эксперт Defense Express, Иван Киричевский, считает, что иранцы вряд ли захотят давать мощные беспилотники россиянам, поскольку такие машины нужны Ирану и их использует Корпус стражей Исламской революции

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Что касается уровня реальной угрозы от иранских беспилотников, то теоретически Иран имеет и маленькие беспилотники, которые можно использовать как дроны-камикадзе, а есть машины разведывательно-ударного класса. У иранцев есть примерно 50 беспилотников, которые по своим характеристикам отвечают американскому первому поколению ударно- разведывательных беспилотников уровня MQ Reaper, но такие БПЛА (беспилотный летальный аппарат, – ред.) использует Корпус стражей Исламской революции, вряд ли такие мощные машины иранцы захотят отдавать»", - заметил военный эксперт.

Иван Киричевский добавил, что россияне могут даже и не облизываться, потому что иранцам такие машины нужны для своих операций на Ближнем Востоке.

"А все, что ниже по номенклатуре, то иранцы смогут передать на порядок более примитивные беспилотники, чем используют сами россияне. Например, у иранцев есть беспилотник грузоподъемностью до 100 кг, то есть который может взять до 100 кг боевой нагрузки, он в чем-то похож на российский беспилотник "Форпост", но тоже машина не очень совершенная. К тому же противовоздушная оборона Одесчины уже минимум десяток таких "форпостов" над нашими позициями сбила", - пояснил эксперт.

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