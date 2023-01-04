Иранскую киноактрису освободили из тюрьмы после ее ареста за критику подавления протестов в стране
Таран Алидуости, известную иранскую киноактрису, освободили из тюрьмы. Ее задержали в декабре 2022 года за "распространение лжи" об общенациональных протестах
Об этом сообщили в Associated Press.
4 января Иран освободил из-под стражи актрису Таран Алидуости, звезду оскароносного фильма "Продавец". Это произошло почти через три недели после того, как ее заключили в тюрьму за критику подавления антиправительственных протестов.
Алидуости была среди нескольких иранских знаменитостей, выразивших поддержку общенациональным протестам и раскритиковавших насильственное подавление инакомыслия властями. Она опубликовала по меньшей мере три сообщения в поддержку протестов в instagram до того, как ее аккаунт был заблокирован.
- Напомним, протесты в Иране начались после того, как 16 сентября полиция арестовала 22-летнюю Махса Амини, после чего она скончалась от рук правоохранителей.
- 8 декабря в Иране произошла первая казнь участника протестов этого года: Мохсен Шекари был повешен в четверг после того, как суд признал его виновным в "вражде против Бога". К моменту публикации к смертной казни приговорили еще 10 человек.
- В понедельник, 12 декабря, в Иране публично казнили 23-летнего протестующего, которого обвинили в убийстве двух военных и снова в "вражде против бога".
- Актриса Таран Алидуоси была задержана в декабре 2022 года, сообщалось, что ее обвинили в "распространении лжи" об общенациональных протестах. В instagram она осудила смертную казнь Мохсена Шекари.
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