Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Как известно, в иранском технократическом истеблишменте Россию очень не любят и презирают. Иранское общество – антироссийское, его голова повернута в сторону Лондона. Если посмотреть, куда бегут иранцы, то сегодня практически из каждой иранской семьи кто-то уехал в Европу, скорее всего в Великобританию. Но ни у кого из этих семей не будет родного человека в России, то есть РФ не является привлекательной стороной в этом конфликте", - рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований.

Сергей Данилов отметил, что Корпус стражей исламской революции, который по факту является правящей партией и господствующей силой в Иране, поддерживает Россию, хотя говорят, что не все так однозначно.

"Однако иранцы год назад были абсолютно уверены, что Россия выиграет в войне с Украиной, соответственно, нужно было присоединяться к победителю. Переговоры по поставкам иранских беспилотников России начались в мае и закончились в июне 2022 года. То есть, Кремль смог продать иранцам, в первую очередь Корпусу стражей исламской революции, представление о своей победе. А Иран, начав этот процесс, уже дальше не смог из него выскочить", - прокомментировал Данилов.