Иранский суд отменил смертный приговор одному из протестующих
Верховный суд Ирана отменил смертный приговор одному из тех участников антиправительственных протестов, которые подали апелляции
Об этом информирует Reuters .
Издание пишет, что суд сначала удовлетворил апелляцию обоих демонстрантов. Однако впоследствии отдел по связям с общественностью Верховного суда Ирана сообщил, что просьбу о мину наказании приняли только у Самана Саиди Ясина. Апелляцию Махаммада Кабадлу отклонили.
Изменение решения объяснили тем, что у расследования дела Кабада выявили недостатки. Ее вернули в суд для повторного разбирательства.
Кабадлу обвиняют в убийстве полицейского и в ранении еще пятерых правоохранителей во время протестов. Курда Ясина, который пишет рэп о неравенстве, угнетении и безработице, подозревают в попытке убить силовиков и в исполнении революционных песен.
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- 16 ноября сообщалось , что иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, не надевших обязательный головной убор — хиджаб.
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