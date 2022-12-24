Иранский суд отменил смертный приговор одному из протестующих

Об этом информирует Reuters .

Издание пишет, что суд сначала удовлетворил апелляцию обоих демонстрантов. Однако впоследствии отдел по связям с общественностью Верховного суда Ирана сообщил, что просьбу о мину наказании приняли только у Самана Саиди Ясина. Апелляцию Махаммада Кабадлу отклонили.

Изменение решения объяснили тем, что у расследования дела Кабада выявили недостатки. Ее вернули в суд для повторного разбирательства.

Кабадлу обвиняют в убийстве полицейского и в ранении еще пятерых правоохранителей во время протестов. Курда Ясина, который пишет рэп о неравенстве, угнетении и безработице, подозревают в попытке убить силовиков и в исполнении революционных песен.

6 сентября в Иране начались протесты после того, как полиция арестовала 22-летнюю Махса Амини из-за неправильного ношения хиджаба. Позже она скончалась от рук правоохранителей. Протесты, возглавляемые женщинами, охватили 160 городов во всех 31 провинциях страны и числятся одним из самых серьезных после революции 1979 года.

16 ноября сообщалось , что иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, не надевших обязательный головной убор — хиджаб.

Американский журнал TIME назвал "Героев 2022 года": ими стали выходившие на протесты иранские женщины, несмотря на действия полиции морали.

Впервые за время протестов, 8 декабря, казнили протестующего Мохсена Шекари, это произошло после того, как суд признал его виновным в "вражде против Бога". К смертной казни приговорили еще 10 человек.

12 декабря, в Иране публично казнили 23-летнего протестующего, которого обвинили в убийстве двух военных и "вражды против Бога".

Протестующие в Иране начали устраивать демонстрации, не выходя из дома: антиправительственные лозунги теперь раздаются из окон и крыш домов.

24 декабря на фоне жестоких расправ с протестующими Германия приостанавливает экономическую помощь Ирану.