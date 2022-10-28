Об этом один из лидеров студенческого движения в Иране в 1999 году, а ныне журналист независимого телеканала Iran International Курош Сехати отметил в интервью "Главкому".

Оппозиционер подчеркнул: население Ирана, в отличие от правительства, поддерживает борьбу Украины против России. И добавил, что иранский народ считает стыдом то, что их правительство помогает РФ, предоставляя ей дроны и поддерживая войну политически.

"Простые иранцы поддерживают Украину, они против Путина и против Хаменеи (Сэед Али Хосейни Хаменеи – иранский политический деятель и духовный лидер, иранский режим считает его аятоллой, – ред.), они хотят свободы не только для себя, но и для всех, кто за нее борется. Мы с вами на одной стороне, потому что вы боретесь за свою страну, а мы боремся за свою. И мы тоже против Путина, потому что оно поддерживает наше исламское правительство", – сказал Курош Сехати.

Иранский журналист убежден, что и Украина, и Иран когда-нибудь обретут свободу. Он рассказал, как в минувшие выходные в Берлине во время протестов проживающих в Германии иранцев символически запускали воздушные шары с иранскими и украинскими флагами.

"Эти флаги поднимались вверх на свободу. Когда-то обе наши страны ее обретут", – отметил он.

Курош Сехати рассказал подробнее о протестующих в его стране и о том, что они требуют.

"Сначала нашу страну возглавлял шах, теперь ею правят религиозные лидеры. Но и первое и второе – недемократические правления. Сейчас люди понимают, чего хотят: чтобы религия была отделена от власти и в будущем страна стала демократической, чтобы власть переизбиралась каждые четыре года. Думаю, после победы следует созвать Ассамблею, которая бы написала новую Конституцию для страны, которая будет уважать права человека", – отметил он.

Оппозиционер отметил, что не все участники протестов против действующего режима в Иране являются сторонниками демократического строя, есть и поддерживающие старый строй. В то же время он подчеркнул, что основная цель этой революции – обрести свободу.

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