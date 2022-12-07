Иранские женщины стали "Героями 2022 года" по версии журнала TIME

Об этом говорится на странице журнала TIME в инстаграмме.

"Женщины Ирана стали "Героями 2022 года" по версии TIME. Движение, которое они возглавляют, является образованным, либеральным, светским, воспитывается на высоких ожиданиях и отчаянно стремится к нормальности. Они совсем не похожи на тех, кто был перед ними; иногда они чувствуют себя больше транснациональным поколением Z, чем иранцами", - отметили журналисты в тексте публикации.

Напомним, что протесты в Иране начались после того, как 16 сентября полиция арестовала 22-летнюю Махса Амини, после того она скончалась от рук правоохранителей.

Протесты с "женским лицом" против полицейского беспредела уже продолжаются третий месяц: "Именно женщины являются олицетворением этих протестов, что именно свобода и достоинство женщин являются той пружиной, которая разжимается сейчас. Страна возвращается к пониманию, что у нее украли жизнь старые аятоллы, которые осуществляют режим и контролируют Иран", - говорит в материале Эспрессо эксперт-международник Данилов.

16 ноября сообщалось , что иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, которые не одели обязательный головной убор — хиджаб.

4 декабря The Guardian информировал, что власти Ирана пересмотрят закон об обязанности женщин покрывать головы.

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